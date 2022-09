Genova. “Ai residenti dico di stare tranquilli. Nelle ultime settimane ho letto informazioni completamente inventate e sbagliate, non ho neppure capito da dove sono state prese”. E il taglio degli alberi in corso Galliera? “Non è previsto da nessuna parte. Ci sono persone che utilizzano informazioni in maniera corretta. Questo lo posso già garantire: non verranno tagliati alberi“. Così Matteo Campora, assessore comunale alla Mobilità, in un’intervista a Genova24 risponde ai timori dei cittadini della Bassa Valbisagno che hanno deciso di costituire un nuovo comitato per fermare lo Skymetro, il progetto di metropolitana sopraelevata da Brignole a Molassana già finanziato dal ministero dei Trasporti con 398 milioni di euro.

Circa 150 persone negli ultimi giorni hanno partecipato alle riunioni aperte del neonato gruppo Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile. Pronti a partire ci sono una petizione da indirizzare al sindaco Marco Bucci affinché venga interrotto l’iter dell’opera e soprattutto un ricorso al presidente della Repubblica per annullare il decreto di assegnazione delle risorse, confidando in una sentenza positiva del Consiglio di Stato. Una battaglia legale che però richiede molto denaro, almeno 4mila euro per partire, e dunque non può prescindere da una raccolta fondi a spron battuto sul territorio.

Ma la giunta Bucci non sembra affatto disposta a cambiare idea. “Noi abbiamo ottenuto il finanziamento di quasi 400 milioni ed è stato uno degli argomenti più importanti della campagna elettorale”, sottolinea l’assessore Campora. Di più: “È stato uno di quei temi che ci hanno fatto vincere le elezioni nella Bassa e Media Valbisagno, quindi i cittadini vogliono questa infrastruttura“.

Così vengono anche rispedite al mittente le accuse di avere scelto l’opzione Skymetro (in origine Skytram) senza coinvolgere la cittadinanza: “Lo spazio di partecipazione c’è sempre. Lo ribadisco, abbiamo fatto questa scelta in campagna elettorale perché fosse chiaro il nostro progetto di trasporto pubblico in Valbisagno. Abbiamo scritto in maniera molto trasparente cosa vogliamo fare: vogliamo questa metropolitana che arrivi fino a ponte Fleming e poi fino a Prato. Siamo pronti ad accettare ogni proposta, avremo modo di confrontarci. Ma il fatto che i due municipi abbiano scelto il programma di centrodestra del sindaco Bucci certifica che i cittadini della Valbisagno hanno bisogno di un trasporto alternativo, veloce, comodo e sostenibile, ed è lo Skymetro“.

Ora, però, a spaventare i cittadini è l’idea di una metropolitana sopraelevata che raggiungerebbe complessivamente un’altezza di 13 metri e passerebbe davanti alle case, in particolare in una zona di pregio come corso Galliera, svalutando perciò il patrimonio immobiliare. E poi “sotto la sopraelevata si accumuleranno degrado e sporcizia”, è la preoccupazione del comitato che usa citare un esempio di degrado per antonomasia, il quartiere del Bronx. L’ipotesi preferenziale di tracciato, i dati tecnici della linea e i rendering che danno l’idea dell’infrastruttura si trovano nello studio preliminare che il Comune ha allegato ai primi bandi di gara (uno è già stato aggiudicato).

“Ad oggi non esiste nessun tracciato – ribatte tuttavia Campora -. I tracciati che vengono fatti vedere sono pura fantasia perché la gara per la stesura del progetto definitivo deve essere ancora chiusa. Il 10 ottobre verrà affidata la progettazione definitiva a una delle società partecipanti e in quel contesto verrà definito il tracciato. In quel momento discuteremo col Municipio tutte le diverse opzioni che verranno presentate”. E perciò ribadisce: “Questa è l’occasione per dire che nessun albero verrà tagliato e ad oggi nessuno ha previsto il passaggio in corso Galliera“. In ogni caso, prosegue l’assessore, “l’indicazione che abbiamo dato è quella di privilegiare le zone in cui ci sono meno case. Verranno privilegiate le soluzioni che avranno il minore impatto paesaggistico. Nell’iter che porterà al progetto definitivo avremo la possibilità di confrontarci con tutti“.

Tra le critiche mosse dal comitato ci sono anche quelle di ordine tecnico. Secondo i contestatori, lo Skytram non gioverebbe al trasporto pubblico perché le stazioni, tutte in sponda sinistra, sarebbero troppo lontane dai quartieri più abitati e difficili da raggiungere per anziani e disabili, rendendo preferibile il bus. L’assessore rilancia: “Questa è un’opera fondamentale, sarà sostenibile perché sarà totalmente elettrica e si autoalimenterà coi pannelli fotovoltaici. In 15 minuti da Prato arriveremo a Brignole, toglieremo le auto dalle strade, diminuirà la produzione di CO2: è un progetto finanziato dal Mims proprio perché è sostenibile. Sarà una grande opportunità per la valle e dispiace che un progetto importante come questo venga utilizzato da poche decine di persone per fare cattiva informazione”.

Insomma, nessun passo indietro “perché abbiamo 400 milioni da spendere. Anzi ne abbiamo 1,3 miliardi”, ricorda Campora facendo riferimento a tutte le opere finanziate, compresi gli assi di forza e i prolungamenti della metropolitana verso Certosa e San Fruttuoso. E a maggior ragione nessuna possibilità di rivalutare il tram, chiesto a gran voce come alternativa di minore impatto da chi dice no allo Skytram. “Noi decidiamo le cose, i grandi tecnici del ministero danno una valutazione positiva di quello che facciamo – conclude l’assessore della giunta Bucci -. Si va avanti ascoltando tutti, ma lo Skymetro rappresenta una priorità per il trasporto pubblico locale genovese”.