Sicurezza, Chiavari investe 200mila euro per potenziare le telecamere di sorveglianza

Chiavari. A Chiavari più telecamere e un piano di manutenzione ed efficientamento di tre anni, per un investimento di circa 200mila euro.

“La rete di videosorveglianza comunale si amplia e si dota di nuovi impianti, dal centro ai quartieri. In questo modo potenziamo la dotazione già presente sul territorio comunale, che conta oltre 350 unità, per aumentare la sicurezza dei cittadini, individuare episodi di microcriminalità e vandalismo, dalle scritte che imbrattano il patrimonio pubblico a chi abbandona rifiuti o conferisce in maniera non corretta”, commenta il sindaco Federico Messuti”.

“Le telecamere verranno installate prima di Natale in piazza Ravenna, viale Millo, piazza Matteotti, corso Buenos Aires e in via Parma, nel tratto finale al confine con Carasco. Una misura necessaria e richiesta dai cittadini che ci consentirà un controllo più capillare della città e una pronta capacità di risposta agli eventi che si verificheranno”, conclude il sindaco.