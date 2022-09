Si invaghisce di una donna e la perseguita per oltre un anno: arrestato sotto la Questura dove l’aspettava mentre lei sporgeva denuncia

Genova. Un incubo durato oltre un anno, con telefonate, appostamenti, minacce di morte che le hanno reso la vita impossibile fino a ieri pomeriggio. Vittima una donna di origine ucraina che ieri si è recata in Questura per denunciare un 66enne albanese che la perseguitava da oltre un anno.

La vittima ha spiegato che che l’uomo aveva sviluppato un’ossessione nei suoi confronti cominciata con qualche chiamata insistente e sfociata in una vera e propria persecuzione. Il sessantaseienne infatti da mesi la seguiva ogni giorno durante il tragitto verso il luogo di lavoro e non contento si appostava sotto casa costringendola a vivere in un permanente stato di paura e ad uscire solo se strettamente necessario.

E’ arrivato a farle fino a 120 telefonate in un solo giorno e ogni mattina la seguiva sul treno con cui si recava al lavoro: si sedeva accanto a lei, pretendendo di farle compagnia e promettendo di andarsene solo se le i avesse sbloccato il numero precedentemente bloccato. Già una volta lo aveva denunciato a carabinieri di Marassi ma poi lui aveva promesso di smettere (mi ha detto che aveva capito di aver sbagliato” ha raccontato ai poliziotti la donna e lei aveva ritirato la querela. Per due mesi non si era fatto vedere, ma poi aveva ricominciato

A seguito dei suoi numerosi rifiuti e tentativi di allontanamento, la follia dell’uomo ha raggiunto il culmine con minacce di morte nei suoi confronti. “O stai con me o ti ammazzo, o stiamo insieme o muoriamo entrambi” le diceva minacciando anche di sfigurarla con l’acido.

Ieri la donna ha detto basta dopo averlo ancora una volta trovato sotto casa: gli ha detto che sarebbe andata in Questura e lui ha replicato che non gliele importava niente, ma è salito con lei sul bus e l’ha aspetta fuori. Ad uscire però non è stata la donna ma i poliziotti delle volanti lo hanno immediatamente arrestato e portato nel carcere di Marassi.