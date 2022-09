Settimana della mobilità sostenibile, a Genova due incontri sulla ciclovia dell’Appennino

Genova. Liguria e bicicletta, un binomio che appassiona sempre di più visti i numeri in crescita di chi sceglie la bicicletta per muoversi in città ma anche per fare cicloturismo. Ma quanto è accogliente la Liguria per gli appassionati delle due ruote?

Se ne parlerà in due incontri nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile insieme a Sebastiano Venneri che ha curato la nuova guida cartacea “Appennino Bike Tour” per le edizioni Mondadori. La guida racconta il più lungo itinerario riservato ai cicloturisti esistente in Italia: tremila chilometri dalla Liguria alla Sicilia, trecento comuni in 44 tappe, toccando 56 fra parchi e aree protette.

Giovedì 22 settembre alle 18.00 l’incontro si svolgerà nella Sala Superba del Mog e parteciperanno Stefano Bigliazzi, Legambiente Liguria, Valentino Zanin, responsabile dell’ufficio Smart Mobility del Comune di Genova, Romolo Solari, Fiab Genova e Sebastiano Venneri, autore del libro e responsabile Turismo e Innovazione per Legambiente oltre che membro della Segretaria Nazionale dell’associazione.

Venerdì 23 settembre alle 20.45 nella sala del Cinema Columbia di Ronco Scrivia, Sebastiano Venneri, Legambiente parteciperà con Rosa Oliveri, sindaca Ronco Scrivia, Romolo Solari, Fiab Genova all’evento “Passione ciclismo e dintorni…” che avrà come ospite Angelo Furlan, ex ciclista professionista che parlerà ad appassionati e non del mondo della bicicletta. Presenterà la serata Gilberto Volpara, giornalista e ciclista insignito la scorsa estate con la fascia di “ambasciatore dell’Appennino” durante il passaggio dello staff dell’Appennino Bike Tour in Liguria.

“Nel libro ho voluto raccontare alcuni dei borghi più belli dell’Appennino, un luogo ancora poco conosciuto nonostante la sua bellezza – spiega Sebastiano Venneri, Legambiente – l’itinerario si snoda al di fuori dei circuiti turistici più frequentati e invita il ciclo-turista ad immergersi nella natura e nel paesaggio. La ciclovia non è solo un itinerario ma è un esempio concreto di vera transizione ecologica; il disegno del percorso ha coinvolto infatti Legambiente e sponsor privati come Misura che hanno dotato tutte le tappe di punti attrezzati a servizio dei ciclisti”.

“Il cicloturismo, come l’intero settore della bicicletta, sta vivendo un grandissimo seguito in questi ultimi anni e, in questo volume ho voluto presentare itinerari affascinanti e poco conosciuti, non eccessivamente impegnativi e quindi accessibili a tutti, eventualmente anche grazie alle e-bike”.

Gli incontri saranno anche l’occasione per scoprire come Genova sarà collegata all’itinerario appenninico grazie al progetto di pista ciclabile della Val Polcevera e come rendere più fruibili gli altri percorsi nelle vallate.

“Grazie ai progetti di ciclabilità della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova e del Comune di Genova l’itinerario di Appennino Bike Tour sarà facilmente collegato al capoluogo» – racconta Romolo Solari, Fiab Genova e spiega come “partendo dal nodo di Ronco Scrivia, terminale della seconda tappa del percorso appenninico, abbiamo la progettazione già finanziata dalla Città Metropolitana della ciclovia dell’alta Valle Scrivia che toccherà i borghi di Isola del Cantone, Ronco, Busalla, Casella e Montoggio. Sul versante marittimo, in Val Polcevera, troviamo invece il comune di Genova che ha adottato il progetto Superlavalle dalla Fiumara a Pontedecimo che collegherà così la ciclovia costiera Tirrenica con l’Appennino. Tra Pontedecimo e Busalla sta la SS35 con il Passo dei Giovi, strada abbastanza larga tanto da poter essere facilmente attrezzata con corsie ciclabili come sta avvenendo per alcuni passi alpini”.

“Appennino Bike Tour invoglia il viaggio in bici – conclude Solari – Pensare di poter partire dall’uscio di casa e pedalare in tranquillità per giorni e giorni lungo la dorsale appenninica tra boschi, borghi storici ed eccellenze gastronomiche è una cosa meravigliosa. Il prossimo anno dedicheremo una delle nostre ciclo vacanze associative a questo itinerario. Pensiamo in una settimana di pedalare da Ronco Scrivia fino alle foreste del Casentino e di ritornare in treno da Arezzo”.