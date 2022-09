Sestrese, maledetto recupero. Mister Rossetti: “Fossi l’Albenga mi preoccuperei. Tanti complimenti, pochi punti”

Maledetti ultimi minuti. Senza due goal subiti allo scadere, la Sestrese si troverebbe a quota cinque punti con in cascina due pari pesanti contro Cairese e Albenga. Ma in entrambe le gare, i verdestellati sono usciti dal campo a mani vuote: 1 a 0 a Cairo, 2 a 1 domenica contro gli ingauni.

Il rammarico da parte della squadra è aver giocato e dominato la gara per larghi tratti. Tuttavia, dopo essere passati in vantaggio con Montemagno nel primo tempo, Sighieri – ispiratissimo domenica – e compagni non sono riusciti a trovare la zampata vincente. A quel punto, un Albenga mai domo ha trovato due calci di rigore realizzati da Thomas Graziani.

Mister Cristiano Rossetti promuove la prestazione dei suoi, ma è tanto il rammarico per non avere colto punti dopo una prestazione di spessore. La prossima settimana, in occasione della trasferta di Canaletto, la squadra dovrà provare a tornare a muovere la classifica. “Propongo di abolire i minuti di recupero”, scherza Rossetti alla fine dell’intervista.