Servizio civile digitale, due posti a Genova per il bando di confcooperative: scade il 30 settembre

Genova. Scadrà il prossimo 30 settembre il bando per candidarsi alle selezioni del Servizio Civile Digitale: 2160 i posti in tutto il Paese, di cui 4 nelle sedi di Confcooperative di Genova e Imperia.

Il servizio ha una durata di 12 mesi, i volontari si vedranno riconosciuto un assegno mensile di 444,30 Euro, per un impegno di 25 ore settimanali. Per Confcooperative, due posti sono indirizzati all’innovazione delle coop aderenti, con particolare attenzione ai temi della digitalizzazione dei processi, del passaggio al mondo ‘cloud’ e della correlata sicurezza digitale; due sono invece orientati al servizio alle persone, in particolare minori e famiglie, per favorire l’alfabetizzazione al digitale ed alle nuove tecnologie e dare quindi indipendenza nell’accesso ai servizi. Negli anni scorsi il servizio civile è stato, per molti giovani, un accesso al mondo del lavoro, perché hanno potuto mettere a frutto le proprie competenze ed acquisirne di nuove, complementari.

“I due filoni progettuali – sottolinea il presidente di Confcooperative Liguria Stefano Marastoni – si inseriscono nel percorso della nostra associazione volto a migliorare il rapporto con l’innovazione digitale sia nell’ambito delle proprie associate, in maniera da poter offrire servizi sempre più innovativi, sia nell’ambito dell’inclusione digitale per la cittadinanza, a partire dai più giovani. In questo ambito rientra anche il progetto ‘Cooperazione Digitale’, portato avanti dall’Alleanza delle Cooperative in collaborazione con Google.org con la creazione di ‘Cooperazione Digitale Società Consortile’, 18 imprese del mondo cooperativo che hanno dato vita ad un nuovo network di competenze con l’obiettivo di aiutare le associate di Confcooperative a realizzare i propri progetti di innovazione digitale”.

Non è necessario essere esperti “nerd” per partecipare alle selezioni, bastano buone competenze digitali di base, che saranno valutate dalla commissione di selezione insieme alle abilità relazionali. Per questo la valutazione dei candidati sarà fatta su numerose attitudini, non soltanto su titoli di studio specifici. La cooperativa sociale Eureka è il partner di riferimento per l’imperiese, mentre per Genova è Confcooperative stessa, attraverso la coop Agorà. Il servizio alle persone ed alle imprese è digitale, ma si svolge in presenza, presso le sedi dei partner. Il termine per la presentazione della domanda è il prossimo 30 settembre. Per partecipare è necessario essere cittadini italiani, oppure di uno degli altri stati dell’Unione Europea, oppure cittadini di stati extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia. Al momento della presentazione della domanda, i candidati devono avere compiuto 18 anni e non superato il ventottesimo anno di età e non devono avere riportato condanne a pene superiori di un anno, in via definitiva, per delitti contro la persona, connessi alle armi o al terrorismo. Le domande sono da presentare esclusivamente sulla piattaforma DOL, con accesso tramite Spid, (Domanda on line), sulla quale è possibile scegliere il progetto a cui candidarsi: https://domandeonline.serviziocivile.it.

Per ulteriori informazioni: sede di Imperia Mirko Marino Tel 3809022871; sede di Genova Silvio Masala Tel 3468551797