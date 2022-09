Serie B: Genoa sconfitto dal Palermo, il goal di Brunori condanna i rossoblù

PALERMO 1 (48′ Brunori) – GENOA 0

96′ Assedio Genoa. Palle lunghe alla ricerca dell’episodio. La partita finisce tra la tensione generale.

94′ Coda riesce a crossare in mezzo per Bani. Goal dei rossoblù: check del VAR. Fuorigioco del difensore genoano. Palermo ancora in vantaggio. Si va avanti, recupero prolungato.

92′ Puscas si inserisce alle spalle dei difensori. Conclusione murata da Pigliacelli in uscita.

90′ Sei minuti di recupero.

89′ Coda non aggancia in area. Servirgli palloni alti, in profondità verticali quando c’è poco spazio tra difesa e portiere non è un gran servigio per il bomber.

88′ Sala per Mateju nel Palermo. Esce Brunori, entra Vido. L’autore del goal esce acclamato dal pubblico di casa. Prestazione maiuscola per lui.

85′ Dovrebbe provare a tirare il Genoa, lo fa il Palermo. Brunori si libera al limite e calcia. Para senza problemi Martinez.

84′ Conclusione fortissima da parte di Brunori. Martinez para incredibilmente con la mano di richiamo.

83′ Esce Di Mariano nel Palermo. Entra Soleri. Anche Stulac lascia il campo. Al suo posto Gomes, scuola Manchester City.

82′ Tra i difetti del Genoa odierno c’è la penuria di cross dagli esterni. Si registra quello di Yalcin, per la testa di Ekuban, e poco altro.

80′ Fallo di Galdames. Ammonito. Restano dieci minuti più recuper al Genoa per evitare la prima sconfitta stagionale.

78′ Puscas per Hefti. Genoa con in campo contemporaneamente Coda, Ekuban, Yalcin, Puscas e Aramu.

76′ Occasionissima per il Genoa. Servizio filtrante squisito di Coda per Ekuban. Colpo sotto a scavalcare il portiere. Palla che però termina sopra alla traversa.

74′ Yalcin sfiore il goal da cineteca. Conclusione al volo dal limite su respinta della difesa palermitana. Palla che esce di poco alla sinistra di Pigliacelli. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato.

72′ Strootman vericalizza per Aramu, assist centrale per Coda. Girata forte. Il portiere respinge in angolo.

70′ Pausa per rinfrescarsi anche in questo secondo tempo. Il check del Var del minuto 66′ era stato effettuato per un eventuale tocco di mano sul cross di Damiani in area Genoa.

67′ Si riprende il gioco. Nulla rileva dal controllo.

66′ Check del VAR in corso. Gli arbitri stanno monitorando un episodio ma al momento non si riesce a capire quale.

64′ Altri due cambi del Genoa. Escono gli ammoniti Badelj e Pajac. Dentro Strootman e Galdames. Frendrup si sposta nel ruolo di terzino. Mediana sulle spalle dei due giocatori appena entrati.

62′ Corner di Aramu. Testa di Yalcin, palla salvata vicino alla linea da Brunori. Poi, Bani prova il tap in in scivolata. Pigliacielli blocca sulla linea strozzando in gola l’esultanza ai tifosi del Genoa.

61′ Il Genoa prova a imbastire azioni offensive ma fatica a mettere gli attaccanti in condizione di essere pericolosi.

59′ Cambio nel Palermo. Saric lascia il posto a Damiani.

57′ Blessin vuole provare subito a recuperare. La squadra gioca con due mediani e quattro punte. Scelta azzeccata o troppo presto per sbilanciarsi? Ovviamente, per la risposta bisogna attendere il triplice fischio.

55′ Cross dalla destra di Yalcin per Ekuban. Buono lo stacco, centralissima la zuccata.

55′ Stulac duro su Aramu all’altezza del cerchio di centrocampo. L’arbitro estrae il cartellino giallo.

51′ Esordio in rossoblù per l’ex Venezia Aramu. Dentro al posto di Portanova. Entra anche Yalcin, che rileva Jagiello.

48′ Brunori porta in vantaggio il Palermo. Di Mariano si invola sulla fascia. La palla finisce tra i piedi di Brunori che è lesto come un falco e preciso come un orologio svizzero. Il sinistro rasoterra non lascia scampo a Martinez.

47′ Uno-due tra Segre che dà e poi riceve da Elia. Il numero 5 riesce a inserirsi mettendosi tra la porta e Dragusin. Il difensore genoano è attento a non commettere fallo. Segre va giù ma l’arbitro non assegna giustamente il rigore.

45′ Si riparte con il Genoa incaricato del calcio di inizio. Stessi ventidue che avevano iniziato la gara.

Secondo tempo

Il Genoa parte bene. La squadra di Blessin crea subito un’occasione con Coda. Bravo nel mettere Ekuban davanti alla porta. I rossoblù hanno giocato con grinta e lottato su ogni pallone. La partita si è giocata su ritmi alti, con tanti errori ambo i lati. Nella fase centrale meglio in Palermo, che ha sfruttato alcune leggerezze difensive. Sul finale, grande occasione con Jagiello. Promosso il Genoa sul lato caratteriale e atletico. E’ però mancata la qualità nel finalizzare e nella ricerca dell’ultimo passaggio.

45+1′ Azione di Portanova che vince due rimpalli. Jagiello al limite prova il piazzato rasoterra. Gran parata di Pigliacelli che devia in corner. Non succede più nulla. Pareggio con gli occhiali al termine del primo tempo.

45′ Pigliacelli e Marconi riescono a spazzare al limite dell’area con Ekuban in agguato.

43′ Fallo di Pajac su Elia sanzionato con il giallo.

41′ Coda riceve in area e calcia. Murato dalla difesa. Sulla ribattuta ci prova Ekuban ma l’esito è il medesimo. Nulla di fatto.

34′ Elia riceve da solo verso l’area. Per fortuna del Genoa, è costretto a calciare da posizione defilata. Conclusione neutralizzata da Martinez.

32′ Segre serve in verticale Brunori. Controllo in area, il nove dei padroni di casa riesce a girarsi facendo leva su Bani e a battere a rete. Martinez è attento e riesce a respingere.

29′ Ekuban rimane a terra per un colpo alla testa. Reclama il rigore. L’arbitro non lo concede. Il difensore del Palermo sembra colpito il pallone in anticipo.

27′ Brunori duro su Badelj. Giallo per il numero nove siciliano.

26′ Pressing alto del Genoa. Palla recuperata in avanti. Coda riceve in area con la difesa del Palermo presa in contropiede. L’ex Lecce indugia troppo e non riesce a calciare.

23′ Pajac calcia bene una punizione da posizione leggermente defilata. Palla alta di poco rispetto all’incrocio. Temperature alte a Palermo, vicine ai 30 gradi. Cooling break.

21′ Leggerezza di Bani che si fa scippare il pallone da Brunori. L’ex capocannoniere della Serie C serve al centro Di Mariano. Conclusione al volo a due passi dalla porta che finisce a lato. Grande occasione per il Palermo.

20′ Mateju trattiene Portanova. Ammonito. La punizione che ne consegue viene calciata da Pajac, che prova da posizione defilata ad andare direttamente in porta. Pallone respinto fuori dall’area dall’estremo difensore rosanero.

15′ Frendrup serve in profondità Ekuban, che si invola verso la porta. Da posizione defilata, calcia verso la porta ma Pigliacelli chiude bene lo specchio. Azione però viziata dall’iniziale posizione di fuorigioco della punta genoana.

11′ Portanova è bravo a smarcarsi su corner. La conclusione al volo è però abbondantemente alta sulla traversa.

9′ Di Mariano sulla sinistra guarda al centro dell’area e serve Saric. La conclusione verso la porta è centrale. Tutto facile per Martinez, che blocca a terra.

5′ Buon approccio alla gara del Genoa. Pressing alto che in questi primi scampoli soffoca il tentativo di manovra della formazione di mister Eugenio Corini.

2′ Subito brivido per la porta del Genoa. Bella punizione di Stulac che si infrange contro l’esterno della rete. L’impressione, tuttavia, è che Martinez sarebbe riuscito a parare. Clamoroso errore di Ekuban sul ribaltamento di fronte. Bella azione verticale del Genoa, con Coda che mette letteralmente davanti alla porta il compagno di reparto. L’attaccante rossoblù però non inquadra la porta spedendo a lato.

1′ Partiti. Genoa in divisa bianca. Classica tenuta rosanero per il Palermo. Subito i padroni di casa in attacco.

Primo tempo

Ostacolo rosanero per il Genoa. I ragazzi di mister Alexander Blessin cercheranno di ottenere il terzo successo in altrettante gare lontano dalle mura amiche del “Luigi Ferraris” di Marassi. Sei degli otto punti conquistati nelle prime quattro giornate sono arrivati in trasferta. Il neopromosso Palermo viene da due sconfitte consecutive e in campionato ha raccolto quattro punti. Particolare attenzione merita la punta siciliana Brunori. Blessin tiene in panchina i due botti finali del mercato Aramu e Strootman. Squalificato Gudmundsson. Le ali di centrocampo saranno Jagiello e Portanova.

Formazioni ufficiali

Palermo (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori, 10 Di Mariano. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 6 Crivello, 7 Floriano, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

Genoa (4-2-2-2): 22 Martinez; 36 Hefti, 5 Dragusin, 13 Bani, 93 Pajac; 24 Jagiello, 32 Frendrup, 47 Badelj , 90 Portanova; 9 Coda, 18 Ekuban. A disposizione: 1 Semper, 82 Agostino, 2 Sabelli, 3 Czyborra, 8 Strootman, 10 Aramu, 14 Vogliacco, 21 Yeboah, 50 Yalcin, 57 Puscas, 99 Galdames. Allenatore: Blessin.

Arbitro: Cosso (Reggio Calabria). Assistenti: Di Gioia (Nola) – Scatragli (Arezzo). Quarto Ufficiale: Scatena (Avezzano). VAR: Sacchi (Macerata). AVAR: Raspollini (Livorno).