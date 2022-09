Serie A, il derby ligure è dello Spezia: Sampdoria ancora senza vittorie in campionato

Risultato: Spezia 2-1 Sampdoria (11’ Sabiri, 12’ aut. Murillo, 72’ Nzola)

La Spezia. Oggi pomeriggio allo stadio Alberto Picco va in scena il derby tra Spezia e Sampdoria, match valevole per la settima giornata di Serie A.

La cronaca

Termina cosí 2-1 una partita davvero frizzante, una gara divertente conclusasi con la vittoria dello Spezia.

Al 93’ incredibile occasione per la Sampdoria! Quagliarella si smarca in area di rigore calciando a botta sicura, ma Dragowski con un intervento davvero superlativo salva i suoi blindando i tre punti.

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

All’89’ Ellertsson viene ammonito per aver atterrato Sabiri. Successivamente vengono sanzionati anche Nzola e Murillo per proteste.

All’87’ Gotti tenta di mantenere il risultato con due sostituzioni: Caldara ed Ellertsson prendono il posto di Gyasi e Ampadu.

All’83’ doppia clamorosa occasione per la Sampdoria. Gabbiadini prima e Sabiri poi cercano il pareggio, ma Dragowski dice no tirando giù la saracinesca.

All’80’ i blucerchiati provano a riprenderla con una doppia sostituzione: Quagliarella e Verre prendono il posto di Caputo e Djuricic.

Al 78’ Djuricic viene ammonito.

Al 72’ si sblocca il risultato al Picco. Nzola imbeccato splendidamente da Holm trova la sua terza rete stagionale mandando in estasi i suoi tifosi: è 2-1 il risultato!

Al 70’ entrambe le squadre optano per cambiare qualcosa. Lo Spezia sostituisce Reca e Kovalenko per lasciare spazio a Hristov e Ekdal, dentro Gabbiadini per Leris tra le file della Sampdoria.

Al 69’ Leris colpisce Dragowski venendo sanzionato dal direttore di gara.

Al 65’ Sabiri prova a risolvere la sfida con un’altra sua perla, il pallone tuttavia termina di poco a lato.

Al 61’ Conti risponde inserendo Vieira, fuori Villar.

Al 59’ Kovalenko viene ammonito a causa di una trattenuta su Sabiri. Gotti opta inoltre per cambiare qualcosa con l’ingresso in campo di Agudelo al posto di Bastoni.

Al 57’ arriva la risposta dello Spezia con il colpo di testa a botta sicura di Ampadu: Audero salva con un miracolo, che occasione per gli aquilotti!

Al 52’ Dragowski rischia tantissimo in fase di disimpegno riuscendo poi a rimediare al suo errore chiudendo la Porta prima a Caputo e poi a Sabiri: che brivido per lo Spezia!

Al 51’ gli uomini di Gotti rispondono con un pericolosissimo cross di Gyasi: tutti la sfiorano ma nessuno trova la deviazione vincente, si resta sull’1-1.

Al 50’ Sabiri dalla distanza cerca un’altra prodezza, ma questa volta il suo tentativo termina fuori misura.

Alle 19:04 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Undici di partenza confermato per lo Spezia, dentro Colley al posto di Ferrari nella Sampdoria.

Termina però 1-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo divertente, una prima frazione disputata su buoni ritmi che ha visto entrambe le squadre giocarsela a viso aperto. Meglio lo Spezia, a fiammate la Sampdoria.

L’arbitro comanda un minuto di recupero.

Al 43’ Villar si iscrive all’elenco dei cattivi successivamente ad un brutto scontro con Kovalenko.

Al 42’ ecco la prima ammonizione anche in casa Spezia: Bastoni viene sanzionato a causa di un contrasto falloso compiuto ai danni di Sabiri.

Al 28’ lo Spezia riesce nuovamente a rendersi pericoloso con Gyasi che, imbeccato splendidamente, si presenta a tu per tu con Audero calciando però a lato: che brivido per la Sampdoria!

Al 23’ arriva il primo giallo del match all’indirizzo di Ferrari: punito il suo intervento falloso ai danno di Gyasi.

Al 20’ Rincon prova a scuotere i suoi: Dragowski blocca senza problemi.

Al 12’ è pareggio inmediato per lo Spezia. Holm scappa sulla fascia riuscendo a trovare una doppia deviazione con Ferrari prima e Murillo poi che, in maniera beffarda, non riescono ad allontanare battendo Audero: è subito 1-1 al Picco!

All’11’ si sblocca il match. Sabiri con una meraviglia dalla distanza trova l’incrocio dei pali battendo un incolpevole Dragowski: è 0-1 Sampdoria al Picco!

Al 4’ è lo Spezia a rendersi pericoloso con ilprimo tentativo di Gyasi che, tuttavia, non trova lo specchio della porta: nessun problema per Audero.

Alle 18:02 l’arbitro comanda il calcio d’inizio della sfida.

In panchina si accomodano Contini, Amione, Murru, Conti, Colley, Vieira, Verre, Pussetto, Quagliarella e Gabbiadini.

Gli ospiti guidati da Enrico Conti (soltanto in tribuna lo squalificato Giampaolo) rispondono con un 4-5-1 che vede impiegati Audero, Bereszynski (C), Ferrari, Murillo, Augello, Leris, Rincon, Villar, Sabiri, Djuricic e Caputo.

A disposizione ci sono Zoet, Ellertsson, Caldara, Ferrer, Beck, Hristov, Ekdal, Zovko, Sher, Sanca, Agudelo e Strelec.

I padroni di casa allenati Luca Gotti scendono in campo con il 3-5-2 interpretato da Dragowski, Ampadu, Kiwior, Nikolaou, Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni (C), Reca, Gyasi e Nzola.

Le formazioni