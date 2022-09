Serie A, persiste il vantaggio del Verona al Bentegodi: al 70’ è 2-1 gialloblù

Risultato: Hellas Verona 2-1 Sampdoria (40’ Caputo, 44’ aut. Audero, 45’+3 Doig) [Live]

Verona. Questo pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi va in scena Verona-Sampdoria, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Le due squadre, fino a questo momento ancora senza vittorie all’attivo, sono accomunate da un percorso speculare, un cammino che nei primi quattro turni le ha viste pareggiare in due occasioni perdendo in altrettante. Ottenere i tre punti sarà dunque l’obiettivo di entrambe le contendenti, un metodo efficace per allontanare lo spauracchio della zona retrocessione.

Le formazioni

Il Verona guidato da Gabriele Cioffi scende in campo con il 3-5-2 interpretato da Montipò, Coppola, Hien, Dawidowicz, Terracciano, Lazovic, Veloso (C), Ilic, Doig, Henry e Lasagna.



In panchina si accomodano Chiesa, Perilli, Faraoni, Depaoli, Ceccherini, Gunter, Hrustic, Sulemana, Hongla, Cabal, Tameze, Cortinovis, Kallon, Verdi e Djuric.

La Sampdoria schierata con il 4-3-1-2 risponde con Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Rincon, Vieira, Verre, Sabiri, Quagliarella (C) e Caputo.

A disposizione ci sono Ravaglia, Conti, Murru, Amione, Murillo, Yepes, Villar, Leris, Djuricic, Gabbiadini e Pussetto.

Arbitro della gara è il signor Paolo Valeri, fischietto coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Alessio Berti. Ruolo di quarto uomo affidato ad Alberto Santoro, Marco Di Bello e Alessio Tolfo al Var.

Cronaca

Alle 18:01 il direttore di gara comanda l’inizio dell’incontro.

Al 3’ la prima occasione della sfida è di marca blucerchiata: Quagliarella spaventa la retroguardia avversaria con un tiro-cross, ma Montipò non si fa sorprendere allontanando il pericolo.

Al 6’ arriva il primo cartellino giallo del match: ammonito Sabiri.

Al 9’ si fanno vedere i padroni di casa con Lazovic che, sulla sua strada, trova un super Audero: resiste lo 0-0 al Bentegodi!

Al 12’ ecco un’altra chance per la Samp. Caputo di testa prova a far gioire i tifosi ospiti, ma Montipò risponde ancora una volta presente salvando i suoi: brivido per il Verona!

Al 20’ Quagliarella ci prova al volo, ma il pallone termina sul fondo.

Al 25’ Valeri sospende momentaneamente le ostilità per favorire il cooling break.

Al 26’ riprende la sfida.

Al 33’ è nuovamente Lazovic a tentare di suonare la carica per i suoi, ma la sua conclusione termina abbondantemente alta sopra la traversa.

Al 40’ si sblocca la sfida. Caputo, che non segnava in campionato dal 23 aprile scorso proprio contro l’Hellas, pesca dal cilindro una splendida perla che, superando un incolpevole Montipò, si spegne sul palo lontano: è 0-1 Sampdoria!

Al 44’ risponde immediatamente il Verona. Terracciano disegna una splendida traiettoria per Henry che, di testa, scheggia la traversa trovando poi la deviazione vincente di uno sfortunatissimo Audero: è 1-1 il risultato!

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 45’+3 incredibile al Bentegodi. Lazovic inventa per Lasagna che trova la pronta risposta dell’estremo difensore avversario, la quale però non basta visto che il pallone vacante viene impattato da Doig che, con un tap-in, manda in estasi il proprio pubblico: è 2-1 Verona!

Termina così 2-1 un primo tempo davvero divertente, una prima frazione stappatasi soprattutto nell’ultimo quarto d’ora in cui i padroni di casa hanno saputo reagire in maniera impeccabile al vantaggio ospite firmato da Caputo.

Alle 19:06 prendono il via i secondi 45’ con Cioffi che sceglie di sostituire Dawidowicz per favorire l’ingresso in campo di Gunter. Undici iniziale confermato invece per Giampaolo.

Al 49’ Ilic viene ammonito a causa di una trattenuta su Sabiri.

Al 50’ è ancora il Verona a dimostrarsi indemoniato. Doig calcia fortissimo verso la porta, ma Audero con sicurezza respinge in corner.

Al 55’ incredibile occasione per i padroni di casa. Lasagna imbeccato splendidamente da Lazovic si presenta a tu per tu con Audero scartandolo, ma la sua conclusione termina altissima: che brivido per la Sampdoria!

Al 58’ ecco la reazione blucerchiata. Verre imbecca che spreca una chance clamorosa: l’arbitro tuttavia ferma tutto a causa di una posizione di offside.

Al 59’ Giampaolo opta per operare una doppia sostituzione: Gabbiadini e Djuricic prendono il posto di Quagliarella e Verre.

Al 61’ si accende uno scontro tra Colley ed Henry: ammoniti entrambi.

Al 70’ in concomitanza con il cooling break arriva una girandola di cambi. Bereszynski e Vieira lasciano il campo per favorire gli ingressi di Leris e Villar. Dentro Kallon e Tameze al posto di Lasagna e Ilic invece per quanto riguarda il Verona.

Al 74’ Audero tiene a galla la Sampdoria. L’estremo difensore blucerchiato si oppone alla conclusione violenta di Lazovic, che brivido per gli ospiti!

Al 76’ ecco un’altra clamorosa occasione per i padroni di casa. Un Doig in stato di grazia (al volo da posizione defilata) prova a sorprendere l’estremo difensore della Samp il quale, con un intervento impeccabile, dice ancora una volta di no allo scozzese.