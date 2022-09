Scontro auto-pullman in A10, un ferito: 15 chilometri di code

Spotorno. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla A10, nel tratto tra Spotorno e Savona.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 17.00, si è verificato un tamponamento tra un’auto e un pullman che stavano transitando sulla stessa corsia di marcia. Restano ancora da appurare esattamente le cause dell’impatto tra i due mezzi.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di militi e pubblica assistenza, oltre al 118 e vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, rimasto incastrato e soccorso da pompieri e sanitari. Per lui, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.

Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Il sinistro autostradale ha però provocato pesanti ripercussioni alla viabilità, con il traffico andato letteralmente in tilt. Per consentire l’intervento di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza viaria, si sono formate lunghe code, che hanno raggiunto anche i 15 km nel tratto tra Pietra Ligure a Savona.

Successivamente la situazione è andata progressivamente migliorando.

I disagi lungo la tratta di A10 in direzione Genova sono stati aumentati anche per il contesto di traffico intenso della giornata domenicale: in precedenza sono state segnalate code e di 7 km tra Andora e Borghetto, per la presenza di cantieri di manutenzione.

E per domani, lunedì 12 settembre, si prevede ancora traffico intenso lungo le tratte di A10 in direzione del capoluogo ligure, con tempi di percorrenza superiori alla media.