Sciopero globale per il clima, domani anche a Genova il corteo di Fridays For Future: “La politica ci ascolti”

Genova. “Siccità mai vista prima, fiumi in secca e agricoltori sul lastrico, picco di morti per il caldo estremo, alluvioni, incendi e ghiacciai che collassano, il tutto mentre le bollette esplodono e si riaprono le centrali a carbone. Questa è un’estate costellata di brutte notizie. Ma tranquilli, tra poco ne arriva una anche peggiore: le elezioni”.

Fridays For Future introduce così le ragioni alla base dello Sciopero del clima di questo 23 settembre. In molte città italiane ed europee, tra cui Genova, ragazzi e ragazze, ma non solo, scendono in piazza per una manifestazione “apolitica e apartitica” ma che si rivolge direttamente proprio ai politici e ai partiti.

“A settembre si rinnova il Parlamento, e per l’ennesima volta quasi tutta la politica ignora la crisi climatica o fa finta di affrontarla – dicono gli attivisti – rischiamo di perdere gli ultimi anni utili per contrastare le drammatiche conseguenze della crisi climatica, come rompere questo circolo vizioso di astensionismo alle urne e lotte inascoltate? Scendendo in piazza e pretendendo che la politica ammetta la sua inazione e ci ascolti”.

A Genova l’appuntamento con lo Sciopero del clima arriva in concomitanza con il Salone Nautico Internazionale che spesso è stata una vetrina per tante proteste. Ma come già ieri hanno fatto i lavoratori di Ansaldo Energia anche gli ambientalisti hanno deciso, almeno per ora, di snobbare la kermesse.

Il percorso del corteo, di contro, si snoderà tra la stazione della metro di Principe, piazza dell’Annunziata, le gallerie di Fontane Marose e Corvetto, via Roma e piazza De Ferrari. Concentramento alle 9 dalla metro di Principe con partenza poco dopo.

“Lo sciopero per il clima avrà come focus la necessità di rimettere al centro il benessere delle persone per sconfiggere la crisi climatica, superando un modello che pone i profitti come priorità”, dicono da Fridays For Future. “Vietate bandiere e volantinaggi, la manifestazione sarà apartitica”, avvertono.

Saranno invece tantissimi, come sempre, i cartelli e gli slogan ideati – gli attivisti si sono dati appuntamento qualche giorno fa ai Giardini Luzzati per realizzare gli striscioni – che coloreranno un corteo dove non mancheranno, oltre al FFF, associazioni come la Rete degli studenti medi, Cittadini Sostenibili, Terra, Ricibo e altre ancora.

Tra i temi all’ordine del giorno anche quello della traduzione in progetti del Pnrr, giudicata un “fallimento” dalle associazioni ambientaliste che avrebbero voluto un’attenzione più concreta ai problemi del clima.