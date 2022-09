Sciopero di 24 ore al terminal Gnv, la compagnia: “Non risulta alcuna grave carenza sulla sicurezza”

Genova. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori presso il terminal GNV di Genova per lunedì 3 ottobre. Le organizzazioni sindacali in una nota hanno evidenziato alcuni aspetti critici legati alla sicurezza facendo riferimento ad un episodio avvenuto giovedì sera a bordo della motonave Allegra.

La compagnia ha pubblicato una nota smentendo problematiche del genere: “A GNV non risulta nessuna grave carenza sulla sicurezza, che peraltro sarebbe stata segnalata con disposizione di immediati correttivi dalla autorità preposte salite a bordo per ispezionare la nave durante lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Le attività si sono svolte in conformità alle procedure di sicurezza previste e, in particolare, alle disposizioni del manuale in dotazione alla nave, il Cargo Securing Manual, aggiornato nel corso dell’anno in applicazione delle norme internazionali di riferimento e approvato dalle autorità competenti. GNV ritiene quindi che lo sciopero sia basato su elementi errati, dunque assolutamente ingiustificato”, si legge nella nota.

“Riguardo al tema specifico – prosegue Gnv – dell’ancoraggio dei semirimorchi, va osservato che quest’anno sono stati rivisti i Cargo Securing Manual delle navi, approvati da tutte le autorità competenti, sia italiane che internazionali, che specificano le nuove condizioni di rizzaggio. Queste ultime prevedono che, per ancorare i semirimorchi, debbano essere utilizzati appositi cavalletti presenti a bordo delle navi e non le zampe del semirimorchio stesso”.

“È una procedura internazionale correntemente applicata alle navi ro/ro e progressivamente utilizzata anche sulle navi della flotta GNV, già a partire dall’estate dovuta al fatto che le zampe dei semirimorchi, brevettate per lo stazionamento sulla terra ferma, non sono strutturate, al pari del ponte della nave, per reggere le accelerazioni e le sollecitazioni a cui i mezzi sono sottoposti in nave. Al fine di garantire lo stazionamento a bordo in condizioni di sicurezza, le navi sono dotate quindi di cavalletti e di altri dispositivi brevettati allo scopo”, spiega e conclude la compagnia.