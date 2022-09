Sciopero del trasporto pubblico il 16/9 contro le aggressioni al personale, sindacati: “Serve anche il legislatore”

Liguria. Venerdì 16 settembre si terrà lo sciopero nazionale di 8 ore del personale del trasporto pubblico locale.

Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal contro le aggressioni al personale e per chiedere maggiore sicurezza a bordo dei mezzi pubblici.

“Sta diventando normale leggere la notizia di un autista picchiato o di un controllore malmenato tra l’indifferenza generale di Aziende e Istituzioni: in ogni parte del Paese, senza distinzione tra piccole e grandi città, in ogni zona del centro così come delle periferie, senza escludere le tratte extraurbane – scrivono i sindacati in una nota – un’indifferenza generale che toglie valore, rilevanza e dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno, in qualsiasi condizione, ad ogni ora, permettono alle persone di spostarsi. Si va a lavorare con la paura di chi sa di essere da sola/o ad affrontare i mille imprevisti e le inevitabili conseguenze, senza alcuna protezione se non quella di usare il buon senso per tutelare la propria incolumità per tornare a casa sani e salvi”.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal chiedono un intervento concreto e sinergico che coinvolga il legislatore, le aziende e le istituzioni a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori e chiedono sia data immediata attuazione al Protocollo sulla sicurezza sottoscritto a marzo con i ministeri competenti, per prevenire e scoraggiare le aggressioni e per assistere le vittime, dal punto di vista sanitario e legale.