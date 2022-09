Sciopero dei treni, possibili cancellazioni anche a Genova e in Liguria

Genova. Possibili criticità e disagi per chi viaggerà in treno in questa giornata: i sindacati dei lavoratori di Trenitalia, infatti, hanno proclamato lo sciopero per oggi, venerdì 9 settembre, dalle ore 9 alle ore 17. Sono possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e regionali di Trenitalia: gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero.

Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa e arriva dopo “i gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori” con riferimento alle recenti aggressioni subite dal personale. Incrociano le braccia i macchinisti e capitreno.

Trenitalia informa che è possibile chiedere il rimborso integrale del biglietto entro le ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero, oppure a partire dal giorno stesso dello sciopero ed entro i 12 mesi successivi, qualora il treno sia stato effettivamente cancellato. La tabella dei treni garantiti è disponibile sul sito web trenitalia.com nella pagina dedicata agli scioperi.