Schianto frontale tra due auto nelle gallerie di Sant’Anna, 5 feriti in ospedale

Lavagna. Cinque feriti, per fortuna non in gravi condizioni: è il bilancio dell’incidente che ha visto coinvolte due auto nella tarda serata di ieri nelle gallerie di Sant’Anna tra Lavagna e Sestri Levante. Uno schianto frontale la cui dinamica è ancora da accertare.

Erano circa le 23 quando le due vetture si sono scontrate nel tratto delle gallerie più vicino a Cavi di Lavagna. Per fortuna nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 del Tigullio, la Croce Verde di Sestri Levante e la Croce Rossa di Riva Trigoso. Alla fine cinque persone sono state portate al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo: tre donne adulte che viaggiavano su una macchina, un uomo e una donna che si trovavano sull’altra vettura. In supporto anche carabinieri e vigili del fuoco a causa di uno sversamento d’olio sull’asfalto.

L’incidente sull’Aurelia ha creato ulteriori complicazioni a causa della concomitante chiusura dell’autostrada A12 per lavori, situazione che di fatto ha tagliato i collegamenti da Sestri Levante in direzione Genova. Così le ambulanze del Tigullio orientale dirette all’ospedale di Lavagna hanno dovuto chiedere ad Aspi l’autorizzazione per poter transitare in mezzo al cantiere.