Scassina la serranda di un bar in via Assarotti per rubare in cassa: 55enne arrestato

Genova. Arrestato nella notte dai carabinieri per tentato furto aggravato un calabrese di 55 anni con pregiudizi di polizia.

Come riportato in una nota dei militari, l’uomo dopo aver forzato la serranda di un bar, in via Assarotti, avrebbe poi scassinato il registratore di cassa per rubare i soldi.

L’uomo è stato poi sorpreso e bloccato dai militari intervenuti tempestivamente sul posto su segnalazione di un cittadino che ha chiamato il 112.

Dai controlli è emerso inoltre che l’uomo fosse in possesso di cocaina e crack.