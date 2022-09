Sanità, Lista Toti risponde a Rixi: “Piano sanitario, più di una cosa non è stata compresa”

Genova. “L’incomprensione in campo amministrativo è spesso uno scudo per sviste ed errori. Se poi i motivi della mancata riuscita di un progetto sono oggetti e valutabili, diventa difficile non entrare nel merito quando indirettamente si attacca la gestione successiva. Il presidente Toti lo sa bene, da un lato perché impegnato nel settore sanitario, “norma alla mano” e poi perché l’ex assessore alla sanità che si cerca di difendere ha lavorato nella sua giunta”.

A dirlo la lista Toti, che in una nota stampa risponde alle dichiarazioni di Edoardo Rixi: “Ci riferiamo, ovviamente, alle dichiarazioni dell’on. Rixi in sostegno dell’operato della collega Viale. I progetti da lei proposti non sono decaduti perché “incompresi”, ma molto più pragmaticamente a causa di innumerevoli ricorsi sui bandi di gara. La soluzione pubblica per Cairo è la naturale soluzione a questa situazione che segue le linee guida della riforma sanitaria del che obbliga a una programmazione che punta su grandi hub di cura”.

“Un partito che si candida a ruoli importanti di governo deve essere in grado di motivare le scelte razionali del sistema sanitario senza dare spazio a semplici ricette campanilistiche e populiste, assumendosi concretamente il peso di governare – prosegue la nota stampa – Del ruolo, fa parte anche il prendere decisioni, motivando e illustrando le scelte, senza pensare al ritorno in termini di voti. Il piano socio sanitario che sarà approvato in autunno dal consiglio, prevede scelte coraggiose e coerenti ai bisogni dei liguri, non certo soluzioni pasticciate per accontentare i vari interessi localistici. Chi attuerà tale piano, essenziale per questa legislatura, lo si deciderà dopo un confronto attento con la maggioranza e se il Presidente Toti decidesse di passare il testimone di assessore alla sanità, ciò dovrà prevedere che chi assumerà la carica ed il compito attuativo condivida la linea, attuandola rigorosamente e coscienziosamente”.

“Rixi tocca anche il problema di assunzione del personale, affermando esserci regole troppo rigide, il che riportato come fa lui a livello nazionale, potrebbe essere vero, ma a livello regionale, crediamo possa essere ben conscio del fatto siano state da poco pubblicate le graduatorie per l’assunzione di infermieri e Oss”.

“Comprendiamo dunque che ci siano tentativi di difendere propri ex colleghi anche di fronte a “incomprensioni” passate, nobile gesto di chi poi – se seriamente cosciente dell’importanza delle istituzioni – affronti il tema in casa propria. Ma addurre una difesa proprio adesso, dopo tanto tempo e soprattutto dopo il grande lavoro di recupero, riorganizzazione e compensazione delle mancanze passate svolto da altri, pare proprio un pretesto per ottenere facili consensi – conclude il comunicato stampa – Il problema, però, sarebbe giustificare un futuro che segua la linea normativa vigente e vada contro promesse elettorali. In quel caso, un domani, cosa accadrà? Probabilmente tale atteggiamento sfocerebbe nel più classico “noi avremmo voluto, purtroppo non ci è stato permesso”. I liguri e gli italiani però, meritano trasparenza. Siamo dunque certi la Lega, troverà un nuovo modo di esprimere la difesa delle azioni compiute, senza sfruttare paure e poca conoscenza delle regole”