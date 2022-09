San Fruttuoso, due mesi di passione per i residenti: eliminati i parcheggi per cantiere Ireti

Genova. Saranno due mesi durissimi per i residenti di San Fruttuoso, dove la centralissima via Giovanni Torti sarà interessata da un lungo cantiere di Ireti finalizzato alla sostituzione delle tubature di acqua e gas e che occuperà parte della strada fino a novembre.

Secondo quanto disposto dal Comune di Genova, infatti, il cantiere, che proseguirà quello terminato nei mesi scorsi, sarà articolato in tre fasi: partendo da ponente, infatti, il primo step riguarderà circa trenta metri a cavallo con l’intersezione con via Imperiale, il secondo trenta metri più a levante e infine il terzo fino all’innesto con via Marina Di Robilant.

Per fare spazio agli scavi, che occuperanno la corsia direzione San Martino, sarà soppressa momentaneamente la lunga corsia dedicata alla sosta, mentre saranno riposizionati nelle vie circostanti i vari cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Contemporaneamente per tutta l’area cantiere sarà posto il limite dei 30 chilometri all’ora.

I cantieri saranno operativi 24 ore su 24 e, partiti il 30 agosto scorso con le prime operazioni di cantierizzazione, dovrebbero terminare entro il 31 ottobre 2022. Due mesi che saranno sicuramente difficili per chi vive e lavora nel popoloso quartiere di San Fruttuoso.