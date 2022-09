Sampierdarenese, pareggio con rammarico per le occasioni sfumate

Alassio. Prende il via oggi il campionato regionale ligure di Promozione, tornato al tradizionale format di due gironi da 16 squadre ciascuno. Al Ferrando di Alassio la squadra locale riceve la neopromossa Sampierdarenese.

Entrambe le squadre cercano il primo successo stagionale. I gialloneri, in Coppa Italia, hanno perso tutti e tre gli incontri giocati, segnano una sola rete e subendone 9. Allo stesso modo, i genovesi sono sempre stati sconfitti, con 3 reti realizzate e 9 incassate.

La cronaca.

Baia Alassio – Sampierdarenese 1-1 (p.t. 1-0)

Gianni Bella schiera i padroni di casa con Pampararo, Perazzo, Negroni, Cavassa (cap.), Odasso, Griffini, Tesoro, Castello, S. Bella, Mandraccia, Zouita.

A disposizione: Tornago, Primoceri, Rossi, Morabito, Abate, Sgrò, Rodriguez.

Il direttore tecnico Roberto Pittaluga manda in campo la sua squadra con Massone, Gallo, V.P. Pittaluga, Maxena, De Simone, Mastrogiovanni (cap.), Chiarabini, Fiorucci, Poggioli, Argeri, Costa.

A disposizione: Bellanova, E. Burdo, Cadenasso, F. Burdo, Parodi, Becciu, Biagini, Firrarello, Fassi.

Arbitra Daniel Vergani della sezione di Savona, coadiuvato da Lorenzo Trucco (Imperia) e Pietro Pollero (Savona).

Alassini in completo giallo con inserti neri sulle spalle; lupi in maglia bianca cerchiata di rossonero, calzoncini e calzettoni neri.

Viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Mialich.

Vespe con Pampararo tra i pali; in difesa da destra Perazzo, Griffini, Odasso e Negroni; a centrocampo Cavassa, Castello e Tesoro; Mandraccia e Zouita esterni offensivi, Bella punta.

Sampierdarenese con Massone in porta; Gallo, De Simone, Mastrogiovanni e Maxena sulla linea difensiva; Pittaluga, Fiorucci e Costa sulla linea mediana; trio d’attacco con Chiarabini, Poggioli, Argeri.

Già nel primo minuto di gioco c’è un tentativo di Mandraccia dal limite, ribattuto.

Al 6° Argeri tocca dietro per Chiarabini, il suo destro ad incrociare esce alla destra del portiere.

Un minuto dopo lancio lungo che pesca Argeri in area, il numero 10 si sistema la sfera e calcia: alto.

Al 10°, sugli sviluppi di una punizione da centrocampo, la palla giunge in area ad Argeri: slalom tra i difensori, poi la conclusione col destro che colpisce il palo.

Al 13° ancora Argeri che avanza palla al piede, Griffini lo ferma in angolo. Corner calciato alto, Odasso di testa mette fuori.

Al 15° rinvio di Massone direttamente per Argeri che dal vertice sinistro dell’area controlla e conclude: facile la presa di Pampararo.

Al 16° un paio di rimpalli favoriscono le vespe, gli ospiti sono sbilanciati ma il cross di Tesoro è preda di Massone.

Al 18° lungo lancio per Tesoro che riceve al limite, controlla e la palla va a colpire la mano di Mastrogiovanni. Il difensore è in area: calcio di rigore. Mandraccia lo trasforma. Al 19° Baia avanti 1 a 0.

Immediata la reazione dei genovesi. Al 20° percussione di Poggioli, una respinta lo colpisce sul volto e la palla giunge a Costa. Perazzo lo atterra: rigore. Se ne incarica Chiarabini che spara alto. Al 21° vespe ancora in vantaggio 1-0.

Al 27° azione in velocità della Baia. Zouita serve Bella davanti a Massone che respinge il suo tiro, irrompe Tesoro a botta sicura ma Massone risponde ancora e devia in angolo.

Al 29° Cavassa ferma una ripartenza di Chiarabini: ammonito.

Al 35° cartellino giallo per Zouita che atterra Costa.

I genovesi provano a creare pericoli, ma la difesa alassina pare più attenta rispetto all’inizio della gara. E la Baia non rinuncia, quando ne ha occasione, a proporsi in ripartenza.

Al 41° corner dalla destra per le vespe, la bucano tutti e Gallo allontana.

Al 43° Samp vicina al pari. Costa avanza per vie centrali e serve Chiarabini sulla sinistra, palla ad Argeri che dal limite dell’area scocca il destro: traversa.

Al 45° ammonito Odasso.

Dopo due minuti di recupero si va al riposo. La Baia Alassio conduce 1 a 0.

Secondo tempo. Al 2° Costa va a terra dopo un contatto con con Cavassa. Punizione calciata direttamente in porta da Fiorucci, Pampararo blocca con sicurezza.

Al 6° la Baia recupera un pallone, Castello innesca Bella, Massone esce sulla trequarti per anticiparlo.

Rapido cambio di fronte, Chiarabini serve Argeri che calcia di prima intenzione e batte il portiere. 1 a 1.

All’8°, per due volte nel giro di mezzo minuto, Argeri riceve palla sulla sinistra in piena area ma le sue conclusioni non centrano lo specchio della porta.

All’11° Costa viene atterrato nel semicerchio dell’area. Argeri cerca l’esecuzione di precisione, sopra la traversa.

Al 14° Negroni chiude Gallo in angolo. Dal tiro della bandierina nasce una ripartenza locale, ma Bella è fermato in fuorigioco.

Al 15° entra Parodi al posto di Poggioli.

Al 16° combinazione Chiarabini, Pittaluga, Parodi, conclusione in area del numero 16, Griffini respinge.

Al 17° ci prova Chiarabini da fuori area, Pampararo para a terra.

I genovesi insistono alla ricerca del vantaggio; i gialloneri non riescono più a proporsi in attacco.

Bella al 19° inserisce Rossi per Castello.

Ammonito Gallo al 20°.

Pittaluga atterra Cavassa al 21°: cartellino giallo.

Al 22° scatto di Gallo sulla destra, palla in mezzo per Chiarabini, il suo tiro è respinto da Griffini.

Al 24° cartellino giallo a Salvatore Bella. Tra gli ospiti esce Fiorucci entra Cadenasso.

Al 26° altra ammonizione, ne fa le spese Rossi.

Al 28° sinistro da fuori di Cadenasso, ampiamente a lato.

Punizione per gli ospiti dai ventidue metri al 32° Il sinistro di Cadenasso è deviato in angolo da Negroni. Palla in mezzo, incornata di De Simone: alta.

Al 33° entra F. Burdo al posto di Gallo. Al 34° in campo Sgrò per Zouita.

Al 40° Parodi, dal vertice destro dell’area, conclude alto sopra l’incrocio.

Al 42° Pittaluga lascia il posto a Firrarello.

Al 43° lungo rinvio di Massone, Argeri riceve in area e serve Parodi, Odasso si oppone al suo tiro.

Si recuperano due minuti. Le due squadre, però, non riescono a creare altri pericoli.

Finisce in parità: 1 a 1. Baia Alassio e Sampierdarenese cominciano il campionato con un punto ciascuna.