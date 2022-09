Sampierdarena, quasi ultimati i lavori alla “Fortezza”: potrebbe ospitare l’Accademia di belle arti

Genova. L’Accademia ligustica di Belle arti è il soggetto più concretamente interessato, a oggi, a utilizzare gli spazi della Fortezza, così come viene chiamata Villa Grimaldi a Sampierdarena. “Sarebbe una soluzione ottimale perché consentirebbe di portare giovani e studenti a rigenerare quella parte di città” hanno spiegato gli assessori comunali al Bilancio e al Demanio Pietro Piciocchi e Francesco Maresca l’edificio storico rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata presentata durante la seduta di oggi dalla consigliera Monica Russo, Pd.

Russo ha chiesto a che punto fossero i lavori di ristrutturazione, ricordato come i fondi, 1,7 milioni di euro fossero stati messi a disposizione dal Bando Periferie nel 2016 e chiesto quale potrebbe essere, appunto, la destinazione d’uso visto che nei mesi passati rumors avevano tirato in ballo vari soggetti tra cui anche un istituto universitario privato danese e il provveditorato agli studi della Liguria.

Piciocchi ha parlato di “opportunità interessante affacciata con l’interesse dell’Accademia ligustica”, che oggi ha la sua sede a fianco del teatro Carlo Felice. Si tratterebbe di realizzare laboratori e aule studio, cosa che porterebbe a una reale rigenerazione dell’edificio nel suo utilizzo a servizio della comunità.

“Si stanno comunque portando avanti interlocuzioni anche con altri soggetti e insieme al municipio Centro Ovest per valutare insieme al territorio che cosa realizzare alla Fortezza”, hanno aggiunto dalla giunta.

“Per ora è un interessamento ma è molto interessante come ipotesi – conferma il presidente di Municipio Michele Colnaghi – e porterebbe un centinaio di persone in zona, bisogna ancora studiare un paio di cose ovvero l’accesso disabili e le uscite di emergenza ma è un progetto concreto”. Al municipio piace anche l’idea di realizzare nella villa un museo tattile, ma quella didattica è l’opzione più possibile.

Per quanto riguarda i lavori – sulla carta i cantieri avrebbero dovuto chiudersi in primavera – è stato dichiarato che sono “in fase di ultimazione finalmente, è in corso lo smontaggio dei ponteggi, a partire dalla facciata su piazza Tre Ponti, ultimati i consolidamenti strutturali e i lavori interni, resta da installare un ascensore, che sarà montato nelle prossime settimane, e da allacciare i locali al teleriscaldamento”.

Il bando per i lavori alla Fortezza prevedeva una sistemazione dei fondi della stessa villa, del tetto e appunto il collocamento dell’ascensore. Nei piani intermedia a oggi sono state istituite nuove finestre e sarà migliorato il sistema di riscaldamento.