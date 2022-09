Sampdoria, ventisei gauchos hanno vestito il blucerchiato

Genova. Se per omaggiare Harry Winks, l’altro giorno abbiamo alzato l’Union Jack sulla Lanterna, su quale pennone possiamo adesso issare la bandiera ‘albiceleste’, per l’arrivo di Bruno Amione e soprattutto di Ignacio Pussetto? In cima al Bigo del Porto Antico?

I due ‘gauchos’ sono rispettivamente il 25esimo e 26esimo argentino, arrivato ad indossare la maglia blucerchiata, la colonia più numerosa di stranieri, che sarebbe superata solo dal totale dei giocatori arrivati dall’ex Jugoslavia ormai dissolta.

Il primo pioniere è stato Juan Carlos Lorenzo (1948–‘52) ed a seguire: Humberto Rosa (‘54–‘56), Ernesto Cucchiaroni (‘58–‘63), Francisco Lojácono (‘64–‘65), Luis César Carniglia (‘64–’66), Juan Sebastián Verón (‘96– ‘98), Ángel Morales (‘97), Gastón Córdoba (‘98), Ariel Ortega (‘98–‘99), Hugo Campagnaro (2007–‘09), Jonathan Bottinelli (‘08), Fernando Tissone (‘09– ‘11 e poi ’12–‘13), Mauro Icardi (‘11–‘13), Ignacio Juan Antonio (‘12–‘13), Maxi López (‘12–‘13 e poi 2014), Sergio Romero (‘11–‘13 e ‘14–‘15), Matías Rodríguez (‘13–‘14), Matías Silvestre (‘14–‘18), Gonzalo Bergessio (‘14–‘15), Ezequiel Muñoz (‘15), Joaquín Correa (’15–‘16), Ricardo Álvarez (‘16–‘18), Emiliano Rigoni (‘19-‘20), Gonzalo Maroni (‘19-‘20), Bruno Aimone (‘22-?), Ignacio Pussetto (‘22-?).

Come non tessere le lodi di alcuni?

Tito Cucchiaroni, storico n° 11, cui si sono ispirati gli Ultras, “El Toro de Baires” Francisco Ramon Lojacono, la “Brujita” Juan Sebastián Verón, “El Burrito” Ariel Ortega, un altro “El Toro” Hugo Campagnaro, “El Ciquito” Sergio Romero, “El Tucu” Joaquín Correa… un sette bello mica male vero?