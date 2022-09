Sampdoria Primavera, un punto sudato a Lecce (0-0)

Lecce. Chi ci legge da tempo, conosce la nostra passione per le notizie di mercato, in particolare quelle della Primavera… quindi prima di passare al match col Lecce, anticipiamo le news dell’ultima ora, relative alle aggiunte al gruppo allenato da Felice Tufano. La prima riguarda il possibile arrivo di un difensore centrale macedone, ma con nazionalità anche finlandese (gioca infatti nel PPJ Helsinki), Albiola Bamijoko, un classe 2005, mentre l’altra trova conferma anche sul sito della Lega Serie A, che mette – fra le entrate – il finlandese Samuli Rasmus Miettinen, 18 anni compiuti nel giugno scorso e prelevato dal KuPS (Kuopion Palloseura).

Ma veniamo alla difficile sfida con i salentini (6 punti nelle prime due partite di campionato), arbitrata da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, assistito da Pio Carlo Cataneo di Foggia e Daniele De Chirico di Molfetta.

Queste le formazioni iniziali:

Lecce: Borbei; Russo (48° Minerva), Hasic, Pascalau, Dorgu; Samek, Vulturar (83° Gueddar), Berisha (83° Macrì); Munoz, Burnete (67° Carrozzo), Nizet (67° Daka).

A disposizione: Moccia, Leone, Abdellaoui, De Vito, Borgo, Perricci, Milli.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Paoletti, Pellizzaro (46° Peretti), Villa (91° Cesari); Savio, Pozzato (61° Marocco), Cecchini Muller, Caruana (46° Ntanda), Bianchi; Montevago, Chilafi.

A disposizione: Ragher, Scardigno, Muratori, Lika, Polli, Ivanovic, Leonardi.

Dieci, su undici, della formazione base giallorossa, sono stranieri, frutto del team, di scout, di Pantaleo Corvino, da anni incredibile scopritore di talenti ed anche oggi ce ne sono in campo, al Deghi Center di San Pietro in Lama.

Partenza aggressiva dei salentini, che già al 5° costringono capitan Paoletti (risulterà uno dei migliori, alla fine) a deviare, in affanno, in corner, un pericoloso cross di Nizet (Gambia), per impedire il facile ‘tap in’, a Berisha (Kosovo).

Al 13° un perfetto assist di Caruana, consente a Montevago di mettere la palla in rete, ma il 9 blucerchiato non può esultare per la bandiera alzata del guardalinee.

Al 15° bravo Paoletti a fermare Nizet, in un ‘uno contro uno ‘, al limite area, ma per l’esterno giallorosso va meglio l’azione successiva, quando impegna Tantalocchi (che si ergerà poi a protagonista della partita).

Al 21° si fa vedere Chilafi, che dopo uno scambio in area, impegna, non severamente, Borbei (rumeno, come Pascalau, Vulturar e Burnete).

Al 35° proprio il centrale Pascalau si becca un giallo (quasi arancione), per un atterramento di Chilafi da ultimo/penultimo uomo.

E qui entra in scena un super Tantalocchi, che al 40° fa una parata da stropicciarsi gli occhi, su Munoz (Spagna), con una reattività che ricorda quella del giovane Pagliuca.

Ancora lo spagnolo sfiora il goal, al 43° e questa volta Tantalocchi è fortunato, perché la sua conclusione lambisce il palo.

Al ritorno in campo, Tufano fa due cambi: Ntanda per Caruana ed al posto dell’acciaccato Pellizzaro, fa esordire il neo acquisto dall’Inter, Lorenzo Peretti.

Pronti via e Ntanda, ancora gasato dalla doppietta al Milan, spara a rete, ma un difensore si immola, salvando in corner.

Al 51° il danese Dorgu (tanta spinta sulla fascia sinistra nella ripresa) costringe Tantalocchi ad una impegnativa deviazione in angolo, con uno strano cross, che senza l’intervento del portiere si infilava all’incrocio.

Al 60° altra parata da Superman del blucerchiato, su un potente sinistro di Nizet, spostatosi nella ripresa sulla fascia destra.

Buona ccasione per Montevago, al 61°, quando l’appena entrato Marocco (al posto di Pozzato), butta in mezzo una bella palla, che il centravanti incorna lontano dalla porta.

Iella nera al 64°, con Bianchi (quante corse su è giù ad arare la fascia sinistra) che colpisce il palo con uno spiovente e la pronta girata di Montevago, sul rimbalzo, stupendamente deviata in corner da Borbei.

Attorno al 70°, seguito azione di calcio d’angolo, Paoletii scodella sulla testa di Montevago un pallone calamitato, da depositare facilmente in rete… ma – incredibile a vedersi – la forte zuccata del 9, sorvola la traversa di Borbei.

Al 75° l’albanese Daka (entrato al posto di Nizet) impegna Tantalocchi in una parata, per lui, facile ed è ancora Daka, dieci minuti dopo, a liberare a tiro (alle stelle) Dorgu.

Altro cambio di Tufano al 91°: Cesari per Villa, mentre al 92°, Montevago, in azione difensiva, mette giù Dorgu, vicino al limite area… punzione pericolosissima, calciata da Daka, cui Tantalocchi risponde con un altro intervento d’autore…

Problemi di lista con gli Over 22? La dirigenza del Doria, sa di poter contare su di lui, come terzo portiere della prima squadra.

Finisce al 95°, con Savio che sfiora il palo da lontano, ma anche Borbei è un buon portiere ed era tranquillamente sulla traiettoria.

Per completezza, vi diciamo che nel Lecce hanno giocato anche uno svedese (Hasic) e un giocatore della Repubblica Ceca (Samek), oltre all’altro subentrato, il marocchino Gueddar…

L’area scouting di Pantaleo Corvino è internazionale.