Genova. Sampdoria sconfitta al Ferraris dal Milan. Pesa sull’economia della partita il rigore concesso dall’arbitro Fabbri per un tocco di mano di Villar dopo un colpo di testa di Giroud. I blucerchiati sono andati subito sotto grazie al gol di Messias, che infila Audero sotto le gambe. Dopo aver subito parecchio nel primo tempo, la Sampdoria ritorna in partita sfruttando l’espulsione di Leao, che ha preso il secondo giallo dopo una scarpata in faccia a Ferrari. Il pareggio di testa di Djuricic (57′) rilancia la squadra di Giampaolo, che inserisce Gabbiadini al posto di Bereszynki. Dieci minuti dopo arriva il calcio di rigore di Giroud. Finale incandescente con Maignan protagonista su Gabbiadini e i nervi che saltano dopo una sceneggiata di Hernandez proprio davanti alla panchina di Giampaolo, che perde le staffe dopo l’ammonizione a Leris. L’allenatore blucerchiato viene espulso. Al triplice fischio animi ancora tesi e il pubblico fischia la direzione di Fabbri, incitando la squadra.



96′ Espulso Giampaolo, che protesta per il giallo appena dato a Leris per un fallo su Hernandez, mandato anzitempo negli spogliatoi anche un membro dello staff

94′ Ammonito Augello, che strattona Calabria, lanciato in ripartenza

93′ Ammonito Quagliarella che ha allontanato il pallone che aveva qualche problema, Fabbri fischiato

92′ Maignan anticipa Murillo, pronto a colpire di testa, salvando i suoi

90′ Sette minuti di recupero

87′ Occasione Sampdoria! Incredibile batti e ribatti con Maignan che salva due volte il risultato su Gabbiadini, nel mezzo è il palo a respingere il tentativo di Verre

86′ Cambio nella Sampdoria: dentro Vieira per Villar

85′ Ripartenza del Milan dopo una possibile occasione doriana non sfruttata, il tiro di Giroud viene smorzato e Audero ha gioco facile

78′ Altri cambi: fuori Pobega per Vranckx nel Milan; nella Sampdoria Verre per Djuricic e Quagliarella per Caputo

73′ Gabbiadini con ostinazione riesce a recuperare un assist respinto dalla difesa milanista e prova il tiro in caduta. Maignan blocca

70′ Cambio nel Milan: entra Bennacer per De Ketelaere

67′ Giroud non sbaglia, il Milan torna avanti

65′ Calcio di rigore per il Milan, Fabbri viene richiamato dal var e va a vedere l’azione del colpo di testa di Giroud, decretando il penality per un fallo di mano di Villar giudicato non congruo, il giocatore viene anche ammonito

64′ Sugli sviluppi girata di testa di Giroud fuori di pochissimo

63′ Ancora Audero! Colpo di reni sul destro a giro di Hernandez a togliere il pallone da sotto la traversa

59′ Nel Milan dentro Tomori per Messias

58′ Cambio nella Sampdoria: fuori Bereszynski, dentro Gabbiadini

57′ Pareggio della Sampdoria! Cross di Augello, primo tempo di Djuricic che di testa anticipa tutti, Maignan compreso

54′ Ammonito anche Ferrari, che blocca letteralmente una discesa avversaria col corpo

47′ Espulso Leao per doppia ammonizione. Il portoghese prova la rovesciata e colpisce in pieno Ferrari sul volto col piede. Il giocatore resta a terra, botta terrificante e si rialza dopo diversi minuti con una sorta di turbante attorno alla testa

46′ Si riparte senza cambi

Audero protagonista nel male e nel bene di questo primo tempo tra Sampdoria e Milan. I blucerchiati sono sotto di un gol grazie alla rete di Messias al 6‘ che ha beffato sotto le gambe il portiere doriano. Audero si è riscattato al 42′ negando il raddoppio a Giroud con una parata difficilissima sul francese. Nel mezzo una traversa di Djuricic e un gol annullato a De Ketelaere per un fuorigioco di Giroud grazie al var. Leao è difficilmente arginabile. Per ora la Sampdoria resta aggrappata alla partita.



45′ Saranno tre i minuti di recupero

42′ Parata miracolosa di Audero su Giroud. Il portiere si riscatta negando il raddoppio al francese, che dal cuore dell’area di rigore era andato a botta sicura

41′ Dal corner la palla arriva sul secondo palo, cross di ritorno e tiro al volo di Hernandez che finisce in Gradinata Sud

40′ Leao quando accelera è immarcabile. In questo caso guadagna un corner

39′ Calcio di punizione per la Sampdoria, colpo di testa no look di Rincòn sul secondo palo, palla fuori

38′ Fasi di gioco meno intense, giocatori spesso a terra

24′ Fabbri va a vederlo e lo annulla per un fuorigioco di Giroud



21′ Raddoppio del Milan: De Ketelaere di testa approfitta di un’uscita non proprio efficace di Audero. Silent check del var.

17′ Ammonito Leao, manata in faccia a Ferrari per conquistare spazio e il pallone in area

11′ Traversa di Djuricic! Gran tiro dal limite dell’area dopo una bella sponda di Caputo. Palla che scheggia il legno e termina sul fondo

6′ Messias e il Milan va in vantaggio: Leao incontenibile supera due avversari e appoggia per Giroud, scambio rapido con De Ketalaere e lo stesso Leao che vede Messias e allarga, tiro non irresistibile che passa sotto le gambe di Audero

5′ Rincòn: tiro alto sopra la traversa, il centrocampista spreca una bella azione dei suoi non essendo pressato

3′ Prima occasione per il Milan: Leao ha campo aperto, sfruttando uno scontro a centrocampo per cui la Sampdoria voleva il fallo. Ferrari lo porta sull’esterno, il tiro viene deviato in angolo.

1′ Si parte con palla al Milan, che attacca verso la Sud

Marco Giampaolo sceglie Caputo come punta dal primo minuto, in campo anche Villar, preferito a Vieira, nell’unico vero ballottaggio della vigilia. Con Colley indisponibile è Murillo ad affiancare Ferrari.

Sampdoria-Milan 1-2

Reti: 6′ Messias; 57′ Djuricic; 67′ Giroud

Sampdoria: Audero, Bereszynski (57′ Gabbiadini), Murillo, Ferrari, Augello, Villar (86′ Vieira), Léris, Rincòn, Sabiri, Djuricic (78′ Verre), Caputo (78′ Quagliarella).

Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Ravaglia, Conti, Amione, Murru, Yepes, Pussetto.

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez, Pobega (78′ Vranckx), Tonali, Messias (58′ Tomori), De Ketelaere (70′ Bennacer), Leao, Giroud.

Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Adli, Saelemaekers, Bakayoko, Diaz.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: Ferrari, Villar, Quagliarella, Augello (S); Leao (M)

Espulso: Leao al 47′; Giampaolo al 97′

Spettatori: abbonati 14.487, paganti 8.562, rateo 156.271,23, incasso 299.366.