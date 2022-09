Sampdoria, Mancini chiama Gabbiadini: l’azzurro prima della rincorsa salvezza

Genova. Siamo arrivati alla pausa per le nazionali, un momento che talvolta può essere utile per prendersi il tempo di ragionare sul da farsi. In casa Sampdoria è proprio quello che sta succedendo, con il CdA che sta valutando il futuro prossimo di Marco Giampaolo in panchina. L’ultima chance potrebbe essere quella casalinga contro il Monza, dove i blucerchiati sono chiamati al successo per riuscire quantomeno a tirarsi su il morale per ripartire a lottare per mantenere la categoria.

Ma una notizia dell’ultimo minuto da Coverciano ha interessato il mondo Samp: Manolo Gabbiadini andrà in Nazionale al posto dell’infortunato Matteo Politano.

Il classe 1991 ritorna ad indossare la maglia del suo paese dopo cinque anni dall’ultima volta, ovvero in quella gara di ritorno contro la Svezia che ci vide esclusi da Russia 2018. Nel complesso è apparso 11 volte segnando 2 reti.

Se da una parte è negativo perdere Gabbiadini nei lavori settimanali in vista della squadra dell’ex genoano Palladino, dall’altra sarebbe una grande occasione per ritrovarsi un giocatore galvanizzato che, ora più che mai, serve come il pane al tecnico blucerchiato e all’intera Sampdoria.

Un uomo in più per le speranze blucerchiate

Quest’anno a segno contro la Lazio al novantaduesimo, sancendo il definitivo 1-1, potrebbe essere un elemento veramente importante per la Sampdoria in un campionato da subito così in salita.

Giampaolo (o chi per esso) allora potrebbe giocarsi la carta Gabbiadini, magari recuperando al 100% Pussetto, per provare a dare una svolta di carattere e variare gli schemi.

In fondo svariati tifosi vorrebbero vedere impiegato più spesso un giocatore che conosce bene l’ambiente, avendo più 130 presenze e 40 gol all’attivo, tra cui quelli pesanti al derby, che nei momenti complicati come questo può tirare fuori tutta la “dorianità” che c’è in lui.

Allora non resta che attendere il passaggio della sosta per tuffarsi sul Monza, una domenica pomeriggio che i blucerchiati non devono assolutamente sbagliare.