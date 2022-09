Sampdoria, l’inizio di stagione preoccupa: contro il Milan si punta sull’effetto Ferraris

Genova. Un inizio non proprio brillante: è facilmente riassumibile in questa maniera l’approccio alla nuova stagione della Sampdoria targata 2022/2023, una squadra costruita tra mormorii ed incertezze che, fino a questo momento, non è ancora riuscita a far dormire dei sonni sereni ai propri tifosi.

Un mercato vissuto in sordina (tranne per quanto riguarda l’entusiasmo portato dall’arrivo a Genova dell’ex Tottenham Winks, tuttavia ancora infortunato) e un bottino di soli 2 punti in 5 partite: i numeri di certo non sono dalla parte dei blucerchiati e anzi il bilancio, considerando i gol fatti e quelli subiti, rischia di aggravarsi ulteriormente.

La sterilità offensiva (basti pensare che la Samp ha segnato il suo primo gol stagionale alla quarta giornata) inizia a preoccupare e, ad un attacco in difficoltà, risponde una difesa che, nelle prime uscite, ha subito 9 reti (per una media di quasi due a partita).

È evidente che, per riuscire a svoltare affievolendo così i malumori dei tifosi, Giampaolo dovrà necessariamente provare ad inventarsi qualcosa di diverso. Nella partita contro l’Hellas Verona ad esempio la squadra è andata in vantaggio giocandosela alla pari fino a quel momento, il tutto salvo poi capitolare sotto i colpi di una formazione, quella avversaria, la quale, paradossalmente, è sembrata avere più fame.

Al Ferraris tuttavia, fin qui, è stata tutta un’altra storia: una sola sconfitta all’esordio (se pur viziata da una decisione arbitrale discutibile) contro l’Atalanta e due pareggi ottenuti rispettivamente con Juventus (0-0) e Lazio (1-1). In vista del Milan dunque Giampaolo può sperare di riuscire nuovamente a sfruttare il fattore campo, un modo per allontanare le critiche mosse nei suoi confronti e lo spettro di uno scenario che, in caso di ulteriore risultato negativo, potrebbe vedere la sua panchina traballare vertiginosamente.