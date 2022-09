Sampdoria: le operazioni del mercato estivo

Genova. Abbiamo pensato di fare cosa gradita ai lettori di Genova 24 ed Ivg Savona, provando a fare un riepilogo delle operazioni del mercato estivo della Sampdoria, sulla scorta di tutte le notizie raccolte nel periodo, sia dalle fonti ufficiali, ma anche per quanto riguarda l’Academy, sui social. Quindi ci scusiamo in questo caso, per eventuali errori e soprattutto per le ovvie omissioni, pensando tuttavia che il lavoro possa interessare la curiosità dei lettori.

Partiamo dal risultato finale e cioè dai giocatori in rosa, alla data odierna, per la prima squadra:

Emil Audero, Nikita Contini, Nicola Ravaglia, Tommaso Augello, Bartosz Bereszyński, Omar Colley,Andrea Conti, Alex Ferrari , Jeison Murillo, Nicola Murru, Harry Winks,Gonzalo Villar, Mehdi Léris, Tomás Rincón, AbdelhamidSabiri, Valerio Verre, Ronaldo Vieira, Ignacio Pussetto, Filip Djuričić, Francesco Caputo, Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella e Manuel De Luca, per un totale di 23 Over 22, contro il massimo di 21 da poter mettere in lista. Quindi, oltre al lungo degente De Luca, un altro dovrà essere escluso.

Ci sono poi gli Under 22, Bruno Amione, Telasco Segovia, Gerard Yepes Laut, Lorenzo Malagrida, Simone Trimboli ed Elia Tantalocchi.

Acquisti fatti nel periodo:

Ignacio Pussetto (da Watford), Bruno Amione (Verona), Maxime Leverbe (dal Pisa, poi al Benevento), Filip Djuričić (svincolato, ex Sassuolo), Gonzalo Villar (Roma), Nikita Contini (Napoli), Telasco Segovia (Deportivo Lara), Antonio Metlika (Virtus Verona, poi dato in prestito), cui vanno aggiunti i ragazzi destinati all’Academy: Mateus Cecchini Muller (Entella, ’03), Mihailo Ivanović (Vojvodina, ‘04), Fabricio Kashari (Fiorenzuola, ’04), Alessandro Cesari (Torino, 04), Alessio Muratori (Roma, ’04), Alessandro Marocco (Inter, ‘04), Lorenzo Peretti (Inter, ’04), Nicolò Uberti (Inter, ’04), Samuli Miettinen (KuPS, ’04), Samuel Ntanda Lusika (Sint Truiden, Belgio ’05), Federico Savio (Juventus, ’05), Lucas Caruana (Hibernians – Malta, ’05), Ilario Porzi (Cannara, 05), Marco Delle Monache (Pescara, ’05), Paolo Borgia (Alessandria, ’05), Ludovico Moro (Pro Vercelli, ’05), Fabiano D’Amore (Catania, ’06), Adi Kurti (Sh. S. Pepa – Albania, ’06), Samuele Sava (Catania, ’06), Andrea Riccardi (Alessandria, ’07), Giuseppe Forte (Peluso Academy, ’08), Fernando Pellegrini (Fiorentina, ’08), Mattia Terranova (Villabate, ’08), Manuel D’Amore (Jonia Riposto, ’08), Francesco Scandi (Vallecrosia, ’08), Adriano Puccio (Palermo, ’08).

Giocatori dati in prestito:

Wladimiro Falcone e Kristoffer Askildsen (al Lecce), Fabio Depaoli (Verona), Ernesto Torregrossa (Pisa), Leonardo Benedetti (Bari), Simone Giordano (Ascoli), Lorenzo Di Stefano (aGubbio), Matteo Stoppa (Vicenza), Antonino La Gumina e Maxime Leverbe (Benevento), Giovanni Gaffi (Pisa), Emanuel Ercolano e Luigi Aquino (Turris), Felice D’Amico e Erik Gerbi (Pro Sesto), Ivan Saio e Marco Bontempi (Arzignano Valchiampo), Giovanni Bonfanti e Marco Somma (Pontedera), Alfonso Sepe (San Donato Tavernelle), Antonio Metlika (Sangiuliano City), Marco Delle Monache (Pescara), Lorenzo Campaner (Prato, Serie D), Davide De Vivo (Matera, Serie D), Francesco Sias (Sestri Levante D), cui vanno aggiunti i presti biennali della scorsa estate e cioè: Julian Chabot (Colonia) e Kaique Rocha (Internacional de Porto Alegre).

Cessioni definitive:

Mikkel Damsgaard (Brentford), Federico Bonazzoli ed Antonio Candreva (Salernitana), Morten Thorsby (Union Berlin), Gianluca Caprari (Verona, poi ceduto al Monza), Nik Prelec (Swarovski Tirol), Tommaso Farabegoli (Sangiuliano City), Antony Angileri (Messina), Gioacchino Catania (Lucchese), Nicolò Francofonte (Gubbio).

Uscite per fine contratto

Maya Yoshida (Shalke 04), Albin Ekdal (Spezia), Vladyslav Supriaha (Dinamo Kiev), Sebastian Giovinco (svincolato), Lorenzo Sabattini (Flaminia Civita Castellana), Dawit Bono (Vado), Christian Gregorace (Pontedera), Nicolò Vaccarezza (Pro Vercelli).

Uscite per fine prestito

Giangiacomo Magnani (Verona), Stefano Sensi (Inter, poi ceduto al Monza), Matteo Esposito (Juve Stabia), Simone Bonavita (Inter).