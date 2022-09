Sampdoria, ecco Pussetto e Amione

Genova. L’ultimo colpo di mercato della Samp, è stato Ignacio Pussetto (classe 95 e dunque Over 22), attaccante esterno che l’Udinese ha prelevato nel 2018 dall’Huracan e che poi, dal 2020 ad oggi, è rimbalzato fra Udine e Watford e per fargli posto fra gli slot Over 22, la Samp ha ceduto Maxime Leverbe a Benevento, sostituendolo con Bruno Amione, difensore argentino, classe 2002 di proprietà dell’Hellas Verona, un ex Belgrano, che lo scorso campionato ha giocato in prestito nella Reggina, in Serie B (e non da titolare: 16 partite).

La cessione di Fabio Depaoli al’Hellas Verona, ha consentito, invece, di mettere in lista Andrea Conti, che oggi si è regolarmente allenato in gruppo

Tanti movimenti anche fra i giovani e cioè:

La Samp ha acconsentito al cambio prestito di Matteo Stoppa al Vicenza e di Lorenzo Di Stefano dalla Reggina al Gubbio.

Un terzo 2004 è arrivato dall’Inter (nei giorni scorso da Milano erano già arrivati Alessandro Marocco e Lorenzo Peretti, entrambi in campo stamane con la Primavera di Tufano), si tratta del centrocampista Nicolò Uberti, mentre dalla Finlandia e per precisione dal Kuopion Palloseura (KuPS), ecco il terzino sinistro, Samuli Miettinen.

Nel contempo la Samp ha ceduto a titolo temporaneo all’Arzignano Valchiampo, i diritti alle prestazioni sportive Marco Bontempi e quelli di Giovanni Gaffi al Pisa.