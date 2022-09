Samantha Cristoforetti passa sopra la Liguria: le spettacolari foto scattate dallo spazio

Genova. Sono migliaia le fotografie che ritraggono angoli mozzafiato della Liguria, ma pochissime persone al mondo possono scattarle dalla prospettiva di Samantha Cristoforetti, che si trova a bordo della stazione spaziale internazionale.

Le spettacolari immagini pubblicate dall’astronauta italiana sul proprio profilo Twitter ritraggono Genova e il golfo della Spezia da un’altitudine di oltre 400 chilometri.

Il post è una vera e propria vetrina promozionale per la regione: “Conosciuta anche come Italian Riviera – scrive Cristoforetti in inglese – questa regione ha una bellissima costa che presenta diverse pittoresche città portuali. Genova e La Spezia sono solo due di queste”.

Le foto sono state poi rilanciate dal presidente ligure Giovanni Toti che ha commentato: “Già dall’alto ha il suo fascino, ma a terra ancora di più. Samantha ti aspettiamo in Liguria per ammirare da vicino le bellezze della nostra terra”.