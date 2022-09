Salone Nautico, Bucci: “Le code chilometriche ci sono sempre state, i genovesi capiranno”

Genova. “Mi ricordo code chilometriche per il salone quando ero giovane, ci sono sempre state, però è una cosa che la città capisce. Cercheremo di fare in modo che non ci siano”. Così il sindaco Marco Bucci durante un sopralluogo col governatore Giovanni Toti sulle banchine del Salone Nautico alla vigilia dell’inaugurazione.

La città si prepara alla kermesse anche attraverso un piano straordinario per la viabilità (qui tutti i dettagli) che prevede la soppressione della corsia dei bus in corso Aurelio Saffi, sosta a pagamento anche nei giorni festivi e una serie di chiusure e divieti che scatteranno a mezzanotte. L’obiettivo è attenuare il più possibile le conseguenze sul traffico. “Penso che l’ufficio mobilità abbia fatto un buon lavoro – continua Bucci – ma c’è la possibilità di fare cambiamenti sul momento se si vedrà che certe soluzioni non sono opportune. Faremo tutto il possibile per ridurre al minimo il disagio e perché il Salone sia una festa per tutti”.

Disagi che, nelle aspettative del Comune, saranno compensati dai benefici: “Mi attendo importanti ricadute dirette ma soprattutto indirette: venire a Genova deve suscitare entusiasmo che magari si tradurrà in 3-4 giorni spesi in futuro per visitare la città. E poi la filiera nautica da noi funziona molto bene, è in grande crescita e sviluppo. Inoltre c’è la parte real estate per la vendita e l’affitto delle aree del Waterfront“, riflette il sindaco. Qualche preoccupazione anche sul fronte meteo, con previsioni in peggioramento nel weekend, “ma non deve scoraggiare, molte zone sono al coperto”.

“Credo davvero che il Salone Nautico stia diventando anno dopo anno un monumento a una integrazione di sistema che sta facendo della Liguria la capitale mondiale della nautica, grazie alla costruzione nei nostri cantieri di questi gioielli che saranno esposti qui alla Fiera, e del turismo legato alla nautica, grazie al loro stazionamento nei nostri porti – commenta il presidente Giovanni Toti -. Siamo la regione con più porti turistici in Italia e con il mare più bello d’Italia, grazie alle 77 Bandiere blu che celebriamo nello stand di Regione Liguria, un risultato da record, come da record si annuncia questo Salone. Senza contare tutto quello che in città ruota attorno al nautico in questi giorni: quest’anno la città abbraccia davvero il Salone con manifestazione, feste di piazza e iniziative legate all’agroalimentare, alla nostra cultura marinara e alle botteghe storiche come Genova Cambusa dei mari”.

“Questo sarà un Nautico puntato sull’innovazione, la tecnologia, l’ecosostenibilità – sottolinea Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica -. Con la conclusione dei lavori della banchina F abbiamo portato i tre grandi player dei maxi yacht sulla stessa linea. Questo è un salone unico, non ce ne sono altri come il nostro, perché abbiamo i super yacht, la vela, i gommoni e gli accessori, siamo completi, mentre a tutti gli altri saloni manca qualcosa”.