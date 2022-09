Salone Nautico, a Genova alberghi pieni e prezzi alle stelle: “È inevitabile, succede così ovunque”

Genova. Tutto esaurito o quasi negli alberghi genovesi nei giorni del Salone Nautico. Consultando i portali specializzati online risulta disponibile solo una trentina di camere per la notte tra sabato e domenica, escludendo ostelli, affittacamere e appartamenti in affitto. E come sempre accade in questo periodo, a saltare all’occhio sono i prezzi per dormire in città, schizzati alle stelle.

La camera più economica per un adulto al momento si trova a 160 euro per una notte in un hotel a tre stelle del centro. Per un quattro stelle si parte da 219 euro a notte per salire inevitabilmente fino ai 599 euro di un cinque stelle. Scegliendo canali alternativi, il primo affittacamere parte da 112 euro. E anche su Airbnb, piattaforma tradizionalmente economica per soggiorni brevi, si viaggia su cifre (relativamente) altissime, a partire da 106 euro in zona Castelletto. A dimostrazione che si tratta di una classica dinamica “di mercato”: sale la domanda, salgono i prezzi.

“Inevitabilmente in un periodo di così alta stagione i prezzi si alzano: succede in tutte le città del mondo quando c’è una fiera importante – spiega Gianluca Faziola, presidente di Federalberghi Genova -. Sono dinamiche consolidate da decenni. In alcuni periodi le camere vanno via in saldo, ma nessuno nota i prezzi bassi. In albergo ci sono professionalità che costano e i prezzi spesso vengono stabiliti con un software. Non ci siamo inventati nulla”. E poi c’è lo spettro sempre presente del caro bollette: “Non dimentichiamoci che stiamo attraversando un periodo molto complicato, nonostante le presenze in aumento ci portiamo dietro un aumento generalizzato di tutti i costi”.

Nonostante tutto il bilancio degli albergatori fin qui è molto positivo: “Questa è un’edizione particolarmente fortunata, forse la migliore degli ultimi anni, ma aspettiamo che finisca per un giudizio complessivo”, prosegue il presidente di Federalberghi. I clienti sono soprattutto gli espositori: “Parliamo di lunghe permanenze che si protraggono per l’intera durata del Salone. Poi c’è comunque chi viene a Genova per altre faccende di lavoro, oltre ai turisti: in quest’ultimo caso registriamo soggiorni più brevi. Nell’insieme, però, la permanenza media è più alta della norma”.

Non si può parlare di tutto esaurito, anzi: “Non scoraggiamo chi vuole venire a fare un weekend a Genova, qualche camera si trova ancora”, conclude Faziola.