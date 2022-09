Sabato all’abbazia di San Giuliano giovani orchestrali in concerto con Trillargento

Genova. Sabato 17 settembre l’abbazia di San Giuliano ospiterà un evento musicale dell’associazione di promozione sociale Trillargento. Attiva a Genova dal 2012, mira a contribuire alla crescita e all’inclusione sociale e culturale dei giovani attraverso la condivisione di obiettivi e risorse nel campo dell’educazione musicale: suonare uno strumento, imparare a far musica assieme, quale momento di riflessione su di sé come individuo ma soprattutto come parte di un gruppo.

I giovani orchestrali saranno diretti dal maestro Matteo Guerrieri con la collaborazione degli Insegnanti Lisa Amirfeiz, Asmik Avakyan, Lara Camia, Elisa Dalmasso.

Il programma di sala prevede, tra gli altri, brani di J. Brahms, P. Tchaikowski, D. Shostakovich, B. Bartok, A. Piazzolla. Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato il Municipio VIII Medio Levante del Comune di Genova e l’Associazione “Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini”.

L’iniziativa prevede ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per prenotare, scrivere a sr-lig.comunicazione@cultura.gov.it entro le ore 12 di venerdì 16/9, indicando il numero dei partecipanti. La prenotazione sarà valida se confermata dall’Ufficio. È raccomandata l’osservanza delle norme di prevenzione anti Covid-19.