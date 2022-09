Sabato a Genova nuova manifestazione contro il regime islamico in solidarietà con il popolo iraniano

Genova. Nuova manifestazione domani a Genova in solidarietà con le donne e con tutto il popolo iraniano per le manifestazioni che vengono represse dalla polizia del regime islamico dopo la morte in circostanze sospette di Mahsa Amini.

Martedì in piazza De Ferrari centinaia di persone hanno partecipato al presidio di solidarietà organizzato dalla comunità iraniana genovese

“Il regime islamico al governo del paese ha sempre represso nel sangue ogni tipo di manifestazione da parte dell’opposizione e ha sempre chiuso i canali di comunicazione di massa per censurare ogni tipo di violenza messa in atto – ricorda Sohrab Najafi, portavoce dei manifestanti a Genova – Le dimostrazioni di dissenso in atto in questi giorni non fanno eccezione; i servizi di internet vengono puntualmente sospesi per non permettere ai manifestanti di organizzarsi e per impedire la diffusione di testimonianze delle violenze fuori dai confini del paese. La realtà che gli abitanti dell’Iran stanno vivendo oggi è una vera e propria rivolta che potrebbe sfociare in una guerra civile”.

Sabato 1 ottobre in contemporanea mondiale in più di 150 città verranno organizzate manifestazioni, sit-in e altre iniziative. “Questa mobilitazione che porta il nome di “FREEDOM RALLY FOR IRAN” è stata richiesta da Hamed Esmailion, un uomo che l’8 gennaio 2020 ha perso la moglie e la figlia di 7 anni nel volo Ukraine International Airlines 752, abbattuto dal regime causando la morte di 176 persone, attraverso l’organizzazione PS752Justice. Gli iraniani espatriati stanno chiedendo il supporto dei governi dei paesi che li ospitano affinché non scendano più a patti con il regime islamico”. L’appuntamento è alle 16 in piazza Caricamento con a seguire un corteo fino a piazza Matteotti.

La prossima settimana inoltre si svolgerà in consiglio comunale una commissione consiliare dedicata proprio alla questione iraniana. La commissione è stata chiesta e ottenuta in modo bipartisan da Francesca Ghio, consigliera di minoranza nei rossoverdi e da Arianna Viscogliosi, consigliere di maggioranza in Vince Genova. Entrambe martedì erano in piazza a manifestare con la comunità iraniana.