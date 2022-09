Rossiglione, sabato due annulli speciali filatelici dedicati al Turchino e allo sport olimpico

Rossiglione. Sabato 3 settembre Poste Italiane sarà presente con due annulli speciali filatelici.

Il primo è dedicato al 150esimo anniversario dell’inaugurazione Passo del Turchino, il valico che sino al 1977 ha rappresentato la via che collegava Genova al Piemonte.

Il secondo annullo è dedicato allo sport olimpico. Sarà presente all’evento l’atleta paralimpico Francesco Bocciardo

La postazione sarà attiva dalle 9.00 alle 14.00 presso la struttura espositiva ex laminatoio Tassara, in piazzale Deportati rossiglionesi nei lager nazisti a Rossiglione, dove si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, francobolli a tema, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere).

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Sampierdarena, in piazza del Monastero 4 a Genova, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 5 settembre e per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrare a far parte della collezione storico postale.