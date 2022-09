Rondanina, fungaiola cade e si rompe una caviglia: recuperata grazie a un trattore

Genova. Brutta caduta per una donna di 51 anni, genovese, questa mattina nei boschi di Rondanina mentre era per funghi. La probabile rottura di una caviglia non permetteva alla donna di muoversi.

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e speleologico Liguria assieme ai vigili del fuoco e i volontari della pubblica assistenza locale.

Una volta stabilizzata la donna è stata caricata su un trattore che l’ha portata fino alla strada. Da qui.è partito il trasferimento in codice verde al San Martino di Genova.