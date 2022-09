Ristorante Ladidà, dopo 10 mesi arriva il giorno dell’inaugurazione ufficiale

Genova. Il 1° ottobre, a partire dalle 18.30, si terrà l’inaugurazione ufficiale del ristorante Ladidà, aperto a gennaio di quest’anno in via San Sebastiano 13, negli spazi dell’ex Muà.

“Musica, rinfresco, saltimbanchi e un’esplosione di colori, per tingere con nuance pastello uno dei primi sabati

d’autunno! L’evento gratuito è stato creato per persone di tutte le età, di ogni genere e per tutte le esigenze alimentari – ma in particolare per gli amanti del buon cibo e del buon vivere!” spiegano i gestori.

E proseguono: “Il cuore pulsante del nuovo progetto è la cucina, a capo della quale troviamo Gabriel Ulivieri,

genovese doc, che dopo diverse esperienze in giro per l’Europa ha deciso di tornare in città. Gabriel ha curriculum che comprende il “Mirazur”*** a Mentone e “Da Vittorio”*** a Brusaporto. Al Ladidà propone una cucina di terra dove la scelta della materia prima e la cura del dettaglio sono di assoluto livello. Grande attenzione viene riservata all’opzione vegetariana con un’ampia scelta di piatti capaci di coniugare stagionalità e creatività, dal pranzo, all’aperitivo, alla cena”.

Poi concludono: “Ma Ladidà non è solo cucina: grazie all’essenziale contributo di Benny Abarbanel, proprietario del bar Les Rouges di Piazza Campetto, Ladidà è anche la sua carta vini di oltre 200 referenze, frutto di una lunga ricerca nel campo delle produzioni naturali e artigianali, oltre che i cocktail preparati con una passione non comune e la selezione curata, ligure e non, di distillati e liquori. Al secondo piano del locale, invece, si apre un altro mondo: troviamo uno splendido ambiente in stile anni ‘20 dove poter trascorrere il dopocena. Tendaggi rossi di velluto, parquet scricchiolante, un biliardo verde, un pianoforte e poltrone Chesterfield creano un ambiente perfetto per gli amanti del relax, del jazz e del buon bere. Durante la stagione invernale nel club vengono organizzati concerti e performance dal vivo, oltre che feste private su richiesta. Completa l’offerta del Ladidà una sala meeting da 70 mq inondata di luce naturale completa di tutto il necessario per incontri di lavoro nel pieno centro della città”.