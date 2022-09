Ripartono i corsi dell’Università della terza età: al via le iscrizioni

Genova. Dal 13 settembre 2022 riaprono le iscrizioni per l’Università della Terza Età di UniGe.

UniTE è uno dei progetti di terza missione dell’Università degli Studi di Genova ed è rivolto ai cittadini che hanno compiuto il 45° anno di età con lo scopo di favorire l’invecchiamento attivo creando interazioni tra studenti e un continuo coinvolgimento culturale.

Come sottolinea il nostro prorettore, Fabrizio Benente: “UniTE costituisce un obbiettivo strategico delle attività di formazione e terza missione dell’Università di Genova. I corsi liberi universitari, specificatamente pensati e rivolti ai senior, rappresentano un indubbio momento di consolidamento culturale, offrono opportunità di incontro e integrazione sociale, generando un impatto sicuramente positivo. In altri termini, tutte le attività legate a UniTE contribuiscono a far crescere il valore e l’importanza della presenza dell’Ateneo in città e nel contesto territoriale”.

Iscrizioni UniTE 2022 – UniGe

Nell’a.a. 2022/2023 si tornerà in aula e i nostri corsi si svolgeranno in presenza con la possibilità di accedere alle registrazioni tramite piattaforma Microsoft Teams.

L’offerta formativa per l’anno accademico 2022/2023 prevede:

5 aree didattiche: architettura e ingegneria, medicina e farmacia, scienze MFN, sociale (economia, giurisprudenza, scienze politiche) e umanistica (lettere, storia e filosofia, scienze della formazione, lingue, letterature e culture moderne);

2 corsi integrativi a scelta tra: cultura musicale (in collaborazione con il Conservatorio di Genova) e storia dell’arte.

Sono inoltre offerti, ad un costo aggiuntivo, corsi di lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e corsi di informatica a livello base, intermedio e avanzato. I corsi di lingua saranno a scelta in presenza oppure online.

Le iscrizioni sono aperte dal 13 settembre 2022 e possono essere effettuate online oppure presso i nostri uffici con l’aiuto dei nostri operatori.

Le quote di iscrizione si mantengono negli anni estremamente competitive: 50 € per la prima iscrizione, 30 € per gli anni successivi al primo.

Per maggiori informazioni UniTe offre diversi servizi:

• sportello presso l’ufficio in piazza della Nunziata 9r, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 (su appuntamento);

• infopoint presso Balbi 5 fino al 3 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00.

Dal 13 settembre

Per maggiori informazioni:

– E-mail: unite@unige.it

– Sportello presso l’ufficio in Piazza della Nunziata 9r, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e il martedì dalle 14.30 alle 17 su appuntamento telefonicamente allo 010 2099466 o tramite portale Bookings

– InfoPoint presso Balbi 5 fino al 3 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14