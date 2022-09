Rinnovati i vertici di Federmoda Confcommercio Genova, la nuova presidente è Manuela Carena

Genova. Il 13 settembre in occasione dell’Assemblea rinnovo cariche Federmoda Confcommercio Genova è stata eletta Presidente Manuela Carena, già Vice Presidente Vicario nel precedente mandato.

Ad affiancarla i due Vice Presidenti Paolo Romano di Recco e Manuela Occhi e i consiglieri Enrico Olmeda, Monica De Barbieri, Valter Ferrari, Stefano Lucia, Enrico Malvasi, Lorenza Martinelli, Flavia Botto e Alessandra Antonioli, Past President Gianni Prazzoli.

“Ho l’onore di raccogliere il testimone da una persona veramente speciale – Afferma Manuela Carena- come tutti quelli che conoscono Gianni Prazzoli sanno, di rara umanità, gentilezza ed educazione, nonché di enorme esperienza il quale a suo tempo ha raccolto il testimone da Paolo Odone”.

“La responsabilità quindi è tanta – prosegue Carena – ma ho avuto negli ultimi 5 anni di vicariato la possibilità di intraprendere un percorso di affiancamento che mi ha formato al meglio. La mia natura intemperante, impulsiva, ma appassionata, che mi porta ad infervorarmi per le cause in cui credo, come il bene del nostro territorio e del nostro settore, ha trovato nella Confcommercio e in Federmoda il luogo ideale per sviluppare le mie idee e perseguire i miei obiettivi associativi volti sempre al bene della categoria e dell’Associazione”.

“Da Gianni, dai colleghi Consiglieri come dai vertici di Confcommercio ho imparato, anzi sto ancora imparando, l’arte della mediazione, della diplomazia e della misura, e il mio impegno sarà coniugare questi due aspetti del mio carattere per essere il più possibile utile alla categoria. Il mio apporto, che per fortuna continuerà ad avvalersi dell’esperienza di Gianni Prazzoli in qualità di Past President, riguarderà aspetti come la promozione della digitalizzazione delle nostre imprese, la comunicazione che oggi anche per i piccoli negozi non può non essere professionale, l’omnicanalità, la formazione e la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Regionale per mettere in atto azioni a sostegno dello ‘small shopping’, dello’ slow shopping’, del turismo ad esso legato e tutto ciò che può agevolare e stimolare gli acquisti nei nostri piccoli ma preziosissimi negozi”.

“E’ un interesse primario per me, perchè io stessa vivo di questo e quindi sarò ancora di più in prima linea. E inoltre, mi impegnerò affinchè sempre più colleghi dell’abbigliamento/calzature/accessori capiscano l’utilità di associarsi a Federmoda, si rendano conto di quanto lavorano gli uffici e quanto possano supportare le nostre aziende sotto tutti gli aspetti”.

“Un’altra buona notizia, è che Genova si era già conquistata un posto nel nuovo Consiglio Nazionale di Federazione Moda Italia e quindi le nostre proposte arriveranno sui tavoli importanti entrando dalla porta principale. Avremo così la possibilità di recapitare le nostre istanze direttamente al Governo aggiungendo forza a quelle già presentate dalla Federazione Nazionale. E Dio solo sa quanto nel prossimo futuro ne avremo bisogno. Sono anche molto contenta perchè il Consiglio genovese si è in parte rinnovato con l’ingresso di tre colleghe che intanto sono donne in gambissima e poi gestiscono i loro negozi in modo moderno e attuale e penso che sia quella la direzione verso la quale la nostra azione dovrà orientarsi. Ringrazio ancora Gianni Prazzoli e tutto il Consiglio per avermi dato fiducia, farò del mio meglio per essere all’altezza di un ruolo così importante”.