Rigassificatore, Bucci lancia l’ipotesi diga: “Sarebbe un posto intelligente, Multedo non avrebbe senso”

Genova. Un impianto di rigassificatore galleggiante posizionato nei pressi della nuova diga. Questa l’idea lanciata oggi dal sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della festa della Lega questa sera svoltasi al Porto Antico.

Un’idea che al momento non è seguita da un progetto concreto, ma che potrebbe rispondere alle esigenze del paese, a caccia di risorse energetiche, e ai difficili equilibri urbani della città: “A Multedo sulla costa non ha senso – ha spiegato il primo cittadino escludendo l’ipotesi circolata nei giorni scorsi di sfruttare l’area del Porto Petroli – i rigassificatori oggi sono fatti con tecnologie galleggianti e vanno sulla diga, quello potrebbe essere un posto intelligente per metterlo”.

Ma l’idea ad oggi non ha ancora un riscontro progettuale: “Il discorso deve essere affrontato in termini strategici d’area, bisogno valutare in base all’utenza e alla distribuzione geografica – continua Bucci – oggi ne abbiamo uno a La Spezia e probabilmente ne faranno uno a Vado. E allora forse per Genova non sarebbe necessario. Ma dobbiamo valutare come evolve la situazione”.

Al primo posto delle priorità di Bucci c’è invece il dissalatore: “Abbiamo una grande ricchezza che è quella dell’acqua, che sarà il prossimo petrolio, abbiamo le competenze, potremmo veramente produrre acqua per tutta la Pianura Padana“. E dove farlo? “Se mi danno le aree Ex Ilva faccio un sacco di cose“, ha concluso scherzando. O forse no?