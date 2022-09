Ricettazione, spaccio e furti: quattro minorenni arrestati a Genova dai carabinieri

Genova. Quattro minorenni denunciati, due per ricettazione e spaccio, altri due per furto aggravato. È il bilancio di un controllo straordinario messo in atto dai carabinieri a Quinto, Nervi e in centro storico, mirato in particolare alla prevenzione e al contrasto della delinquenza minorile. Impiegati circa 20 militari che hanno identificato un centinaio di persone.

Nei guai due ragazzi che viaggiavano su una moto rubata portando con sé 20 grammi di hashish. Fermati dai militari e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso del “fumo” già suddiviso in dosi e di due bilancini di precisione. La moto è stata restituita alla proprietaria, una residente di Nervi.

Altri due minori, 17enni egiziani, sono stati sorpresi mentre stavano rubando da un distributore automatico cibo, bevande e spray urticante. Uno dei due ha fornito false generalità ai militari operanti e anche per questo è stato denunciato.

Nel corso della stessa attività è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 30enne straniero a seguito di condanna definitiva per reati inerenti gli stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 25 dosi di crack, strumenti per il confezionamento e denaro contante. Arrestato, è stato portato in carcere a Marassi.