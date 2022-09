Genova. In occasione del 129° anniversario dalla fondazione, riapre il Museo del Genoa, rinnovato nei suoi allestimenti e arricchito di nuovo materiale fruibile dai visitatori in maniera multimediale e immersiva.

“Riapriamo oggi, e non a caso, perché questa stagione che viene dopo la retrocessione, come spesso accade per il popolo rossoblù, sta portando ad una rinnovata mobilitazione dei tifosi – ha sottolineato il presidente della Fondazione Genoa 1983 Andrea D’Angelo – mobilitazione e nuovo entusiasmo nati anche con l’arrivo della nuova società in cui poniamo tutte le nostre speranze. La fondazione è nata in un anno difficile, nel 2006 dopo che il Genoa fu retrocesso in serie C, oggi si rinnova lo slancio”

“Tutte le persone che si occupano di Genoa devono avere obiettivi comuni – ha sottolineato il presidente Alberto Zangrillo – Io sono qua per unire le persone, la mia figura ha la finalità di unire le persone, non bisogna cadere in personalismi. Il Genoa è un patrimonio di tutti e come tale deve essere curato da un sentire comune. Gli obbiettivi sono quelli pratici, sportivi, e funzionali. A partire da tutte le realtà che portano i colori rossoblù, dalle giovanili alle squadre femminili Abbiamo obiettivi e traguardi da realizzare nei prossimi due anni, e il Genoa e la sua rinascita può contribuire alla rinascita di tutta la città. Noi dobbiamo dire forza Genoa ma anche e forza Genova, una città che oggi è una bella addormentata che aspetta solo di essere svegliata”.

L’inserimento delle innovazioni ha richiesto la realizzazione di un vero e proprio progetto di insieme che si è dovuto integrare con il processo di riorganizzazione generale: “progettare interventi multimediali in un museo e un’operazione difficile che necessita di equilibrio rispetto degli spazi e dei contenuti museali”, si legge nella nota stampa della Fondazione.La riapertura al pubblico avverrà oggi pomeriggio in simbolica concomitanza con la celebrazione del 129° compleanno del Genoa alle ore 15:00 verrà allestito un buffet per festeggiare questa ricorrenza e la riapertura del museo.

La visita si articola sempre lungo un percorso tematico e cronologico, che unisce il Genoa è lo sport in generale, alla società e alla cultura di Genova ma non solo. Le dieci sale dell’esposizione offrono oltre 500 cimeli trofei e documenti video e fotografie raccontando dei secoli di storia con soluzioni interattive e multimediali. Ed è proprio in questi aspetti che sono le novità più importanti per la quale la fondazione Genoa si è avvalso di un partner di grande prestigio per questo questo ambito, EET società di leader nella digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale e digitale italiano. All’inizio del percorso il visitatore riceve un braccialetto dotato di tag che permette di attivare le esperienze multimediali nelle diverse sale: è sufficiente avvicinare il braccialetto un lettore all’ingresso di ogni sala tematica per attivare un’esperienza di frizione sincronizzato. Si abbassano le luci l’atmosfera diventerà accolta e appositi fasci luminosi vanno evidenziare diversi pannelli esplicativi e cimeli seguendo la narrazione che racconta i vari contenuti in tre lingue genovese italiano e inglese.

guarda tutte le foto 19



Riapre il Museo del Genoa