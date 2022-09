Regina Elisabetta, le condoglianze di Bucci al principe di Kent. A Genova due iniziative per ricordarla

Genova. “È con un grande dispiacere che vorrei esprimere le mie condoglianze a Sua Altezza Reale il Principe Michael di Kent, per conto dell’intera comunità genovese, per la perdita di Sua Maestà la Regina Elisabetta II“. Inizia così la lettera che il sindaco Marco Bucci ha inviato oggi al principe di Kent, cugino primo della regina Elisabetta morta ieri dopo 96 anni di vita e 70 di regno.

Il sindaco nella missiva, redatta ovviamente in inglese, ricorda “con grande piacere la vicinanza che Sua Maestà la Regina Elisabetta II ha sempre dimostrato alla mia città: questi sentimenti hanno contribuito a rinnovare la forte e antica relazione tra Genova e il Regno Unito“. Bucci ribadisce poi la vicinanza dei genovesi a tutta la famiglia reale “in questo triste momento”.

Il principe di Kent era stato in visita a Genova nel settembre 2019, accolto a Palazzo Tursi. Michael aveva dichiarato di essere rimasto “colpito da come la città ha saputo rialzarsi dopo il devastante crollo del ponte“, augurando “a Genova di riprendersi” e auspicando “che la storia di collaborazione che la lega all’Inghilterra prosegua con ancora più forza”. Nell’occasione aveva ricevuto in dono la bandiera di Genova, con la stessa croce di San Giorgio che compare sul vessillo inglese.

E nella città “più inglese d’Italia”, non solo per la bandiera ma per numerosi legami storici e culturali (dal calcio ai poeti), non potevano mancare le iniziative in memoria della regina Elisabetta, che visitò il capoluogo ligure il 16 ottobre 1980 ospite della marchesa Cattaneo Adorno. Domenica alle 10.30 ci sarà una funzione speciale nella chiesa anglicana di piazza Marsala, presieduta dal reverendo Robert Morley. A margine della celebrazione sarà aperto un libro di condoglianze per i membri della congregazione e per gli altri che vorranno lasciare un messaggio.

Un’altra cerimonia in memoria di Elisabetta II si terrà nella sede dell’associazione Italo-Britannica in piazza della Vittoria, martedì 13 settembre alle 18.00. Per l’occasione, nella biblioteca dell’associazione sarà allestita una mostra di cimeli e dipinti reali che rimarrà visitabile per i membri passati, presenti e futuri negli orari di apertura fino al 30 settembre.