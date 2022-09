Recco, prorogata la gestione del campo di calcio di San Rocco sino al 31 dicembre 2023

Recco. Nel corso dell’ultima riunione, la giunta di Recco ha approvato la proroga di convenzione per l’uso e la gestione del campo di calcio, per il quale la scadenza di concessione era fissata al 14 ottobre 2022.

L’impianto sportivo, e il terreno adiacente utilizzato come parcheggio, è stato acquistato dal Comune per una spesa pari a un milione e 32mila euro, somma finanziata attraverso l’accensione di un mutuo presso l’Istituto per il credito sportivo.

“Abbiamo prorogato la scadenza dei termini di gestione per altri 14 mesi per consentire alla società di utilizzare l’impianto e permettere ai giovani atleti di svolgere le consuete attività sportive – dichiarano in proposito il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alle strutture sportive Sara Rastelli – e questa proroga ci dà modo di formalizzare la convenzione definitiva sulla base del nuovo titolo di possesso del campo di calcio, da affitto a proprietà, da parte del Comune. In questo modo ribadiamo una delle principali direttrici della nostra amministrazione: promuovere lo sport e i suoi valori in ogni ambito e specialmente in favore delle giovani generazioni”.

L’utilizzo del campo di calcio di San Rocco da parte della Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro Golfo Paradiso Pro Recco Camogli Avegno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.