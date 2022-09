Recco, per i festeggiamenti patronali chiuso ecocentro di via della Né

Recco. Nei giorni di allestimento per i festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio, dopo la chiusura del sabato 3 settembre, il centro di raccolta di via della Nè fermerà le attività ancora martedì 6 e giovedì 8 settembre.

A partire da sabato 10 l’Ecocentro tornerà a osservare il regolare orario di apertura: 9 – 12 / 13.30 – 16.30; il martedì e il giovedì ore 9 – 12.

“Ricordiamo che in accordo con Amiu – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – abbiamo potenziato il piano di raccolta dei rifiuti e di pulizia di strade e porticati, con un impiego straordinario di uomini e di mezzi, per rendere la città decorosa e accogliente. Ulteriori attività di pulizia straordinaria e intensiva sono previste nella notte tra il 7 e l’8 settembre e nella notte tra l’8 e il 9 settembre”.