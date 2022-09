Recco, nuova centrale termica e nuove tubazioni per le scuole di via Massone

Recco. Operai al lavoro nelle scuole di competenza comunale per garantire al meglio l’avvio del nuovo anno scolastico. Nelle scuole di via Massone, proprio in questi giorni, è terminata la sostituzione delle tubazioni esterne che collegano la nuova centrale termica del fabbricato all’impianto di riscaldamento, sempre nell’ottica della riqualificazione energetica dell’edificio.

Sette tubazioni per complessivi 54 metri (intervento da 27mila euro totali), hanno sostituito i vecchi tubi ammalorati e scarsamente coibentati che nell’ultimo anno avevano provocato non pochi problemi sia di tenuta della struttura sia di dispersione del calore.

“La manutenzione dell’edilizia scolastica è un tema sul quale l’amministrazione pone la massima attenzione. Il nuovo impianto è di ultima generazione, a basso impatto ambientale, e si va a inserire in una struttura su cui si stanno completando attività di efficientamento. Nella scuola sono stati già installati punti luce a led e sono stati sostituiti gli infissi, sempre nell’ottica del rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico” hanno dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessora alla manutenzione Caterina Peragallo.

“Siamo pronti per l’inizio dell’anno scolastico. Le scuole sono i luoghi in cui i nostri ragazzi trascorrono buona parte del loro tempo ed è quindi indispensabile che trovino l’ambiente adeguato ad apprendere e a socializzare”, conclude l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba.