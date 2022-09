Recco, la nazionale paralimpica di pallanuoto si allena a Punta Sant’Anna

Recco. Questa mattina la nazionale italiana paralimpica di pallanuoto, per la prima volta a Recco per una tre giorni di allenamenti nella piscina Antonio Ferro di Punta Sant’Anna, ha avuto una fase di gioco in acqua con i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco.

Il sindaco Carlo Gandolfo, che ha assistito all’evento su invito della società, dichiara: “Sono molto orgoglioso di essere presente, nella mia città, a questo evento storico per lo sport e di grande valore sociale. Recco e la pallanuoto sono un binomio fondamentale il cui peso va al di là di quello sportivo e queste tre giornate di allenamento degli atleti della formazione paralimpica ne sono una conferma”.

“Come sindaco della città, che proprio in questo 2022 ha il titolo di ‘Comune europeo dello sport’, mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile queste giornate, a cominciare dal presidente del Pro Recco, Maurizio Felugo”, conclude Gandolfo.