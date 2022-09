Recco, la giunta chiede contributi per progettare la sicurezza sismica di scuole e municipio

Genova. La giunta comunale ha approvato la delibera che prevede la richiesta di contributi destinati alle spese di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa a interventi di messa in sicurezza sismica per gli edifici pubblici, con priorità alle strutture scolastiche (fondo per la progettazione degli enti locali).

Le progettazioni per cui si richiede il finanziamento sono due: adeguamento sismico del palazzo comunale (49.500 euro) e dell’edificio scolastico di via Massone (47.200 euro).

“La richiesta di questi contributi – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – ci consentirà lo sviluppo di progetti che potranno essere pronti per candidarsi a finanziamenti regionali e nazionali. Grazie al lavoro della squadra dell’ufficio ai lavori pubblici e dell’assessore Caterina Peragallo stiamo facendo interventi per dare alla città luoghi sicuri che siano edifici scolastici o la casa comunale, peraltro già oggetto di capillari lavori per l’efficientamento energetico, e tutte quelle strutture che necessitano di interventi. Anche in questo modo si dimostra il nostro impegno a fare di Recco una città sempre più sicura e decorosa”.