Recco: approvato il Puc; no all’ipermercato in area ex Iml

Recco. Il Consiglio comunale ha adottato il Piano urbanistico comunale, approvando la deliberazione che perfeziona la conclusione del procedimento avviato nello scorso ciclo amministrativo. Si tratta di un documento molto articolato, distribuito in 119 pagine, alle quali si aggiungono gli allegati e le tavole descrittive.

Nel 2016 la Giunta manifestò la volontà di aggiornare i contenuti del Puc entrato in vigore il 22 agosto2007 e di adeguarlo alle sopravvenute disposizioni normative.

L’amministrazione comunale concordò con Città Metropolitana la formazione di un gruppo di lavoro integrato, composto da tecnici nominati da entrambi gli Enti, da tre giovani architetti inseriti in un apposito Albo istituito presso Città Metropolitana e da due professionisti per gli aspetti idrogeologici e naturalistici.

Il gruppo di lavoro integrato ha svolto l’elaborazione dei documenti di pianificazione e di tutte le attività correlate, sulla base degli obiettivi stabiliti dall’amministrazione in carica, che sono stati illustrati ad inizio seduta dall’assessore Enrico Zanini.

Come sottolineato dal sindaco Carlo Gandolfo, il documento portato in approvazione recepisce la normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e ambientale, il rispetto dei vincoli stabiliti per il mantenimento del territorio, anche al fine di scongiurare i rischi di dissesto idrogeologico e gli eventi di portata straordinaria che hanno una previsione duecentennale.

La programmazione degli interventi inseriti nel Puc comprende anche la realizzazione di due posteggi in struttura funzionali alla delocalizzazione delle aree di sosta e l’attuazione di una serie di misure ritenute idonee a riqualificare il centro abitato.

È escluso l’insediamento di strutture commerciali legate al circuito della grande distribuzione, anche nell’area ex Iml, oggi di proprietà del gruppo di Gabriele Volpi.

La proposta di deliberazione è stata approvata con i soli voti della maggioranza.

Assente Ivana Romano, l’opinione dell’opposizione è stata esposta da Sergio Siri e Gian Luca Buccilli.

Nel motivare il suo voto contrario, il capogruppo di ImmaginaRecco ha descritto gli argomenti attinenti alla sostenibilità ambientale che, a suo dire, sono in buona parte ignorati dal documento presentato dall’amministrazione.

Il capogruppo Gian Luca Buccilli ha evidenziato l’eccellente qualità tecnica del documento redatto dal gruppo di lavoro, rendendone merito ai tecnici di Città Metropolitana, del Comune e ai tre giovani architetti.

Per il capogruppo di Civica lo strumento di pianificazione non affronta in termini efficaci alcuni temi sensibili quali l’edilizia popolare, l’impiantistica sportiva, la mobilità sostenibile ed è privo di soluzioni innovative che possano soddisfare i bisogni emergenti che fanno capo a una comunità il cui profilo negli anni ha subito cambiamenti evidenti.

Dall’opposizione è giunto al sindaco l’invito ad indire, come stabilito dalla normativa vigente, più incontri pubblici per illustrare i contenuti del Puc, da effettuarsi nei sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione e quindi nei tempi utili a presentare le osservazioni da parte dei cittadini.