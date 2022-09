Recco, 50mila presenze nei due giorni di festa. Terminata la pulizia della città

Recco. Si sono concluse questa mattina le operazioni di pulizia della città, avviate subito dopo i festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio e al termine della “Sagra del Fuoco”.

Un bilancio positivo per l’amministrazione comunale, con circa 50mila presenze nei due giorni di festa. “Appena terminati gli spettacoli pirotecnici dei quartieri siamo entrati subito in azione per garantire la pulizia e il decoro della nostra città che, dopo due anni, ha finalmente recuperato gli amati fuochi d’artificio – hanno dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – vogliamo ringraziare quanti hanno lavorato nelle ore notturne e per tutti i giorni di festa. Le strade della fiera, il centro e successivamente tutte le aree interessate agli spari dei mascoli e dei fuochi d’artificio sono state costantemente presidiate dai funzionari dell’ufficio Ambiente e dagli operatori di Amiu. Un lavoro costante e tempestivo che ci ha garantito una festa patronale all’insegna della pulizia e del decoro urbano”.

Nei prossimi giorni, inoltre, è prevista l’operazione di bonifica dei fondali marini nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Recco e i moli di ponente e di levante, dove si sono svolti gli spettacoli pirotecnici della Sagra del Fuoco.