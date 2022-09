Rapallo, pubblicato il bando per la Tari agevolata destinata alle famiglie in difficoltà

Genova. E’ stato appena pubblicato il bando per l’erogazione della agevolazione del 50% sulla TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2022 volto alle utenze domestiche disagiate.

Fino al 30 settembre sono aperti i termini per presentare la domanda. Tra i requisiti necessari alla presentazione, l’appartenenza ad un nucleo familiare con un valore ISEE non superiore a 20 mila euro.

Il Bando e la relativa domanda di contributo sono scaricabili direttamente dall’Albo Pretorio comunale, cliccando su questo link:https://www.comune.rapallo.ge.it/pagina1022_tari-tassa-sui-rifiuti.html

La domanda potrà essere presentata:

A mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapallo – P.zza delle Nazioni, 4 (dal lunedì al sabato dalle ore 8,45 alle ore 12,00 – martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00);

A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it;

A mezzo raccomandata A.R;

“Il Comune di Rapallo si conferma vicino alle realtà più fragili del territorio – commenta l’assessore al Bilancio Antonella Aonzo – la nostra amministrazione ribadisce ancora una volta la forte volontà di sostenere, per quanto possibile, concittadini colpiti prima dalla crisi causata dal covid e appesantita in questo momento dal caro bollette. Ringrazio per il lavoro svolto in questo senso gli uffici comunali presieduti dal Dott. Antonio Manfredi.”