Rapallo, momenti di terrore in un panificio: dipendente urla con un coltello in mano

Rapallo. Momenti di terrore a Rapallo dove un dipendente del panificio Tossini in piazza delle Nazioni è stato colpito da una crisi nervosa e ha sparso il terrore tra i clienti e il resto del personale. La notizia è riportata dalla testata online Levante News – La Voce del Tigullio.

È successo poco dopo l’una L’uomo, da quanto si apprende un addetto alla cucina, avrebbe iniziato a urlare frasi sconnesse con in mano un coltello con cui probabilmente stava lavorando.

Poi, uscito dalla cucina ha fatto irruzione dietro al banco vendita. Tra i presenti anche l’assessora Antonella Anzo che è uscita per avvertire la polizia urbana. Sul posto in breve sono arrivati polizia urbana, polizia di Stato, carabinieri e 118.

Per i soccorritori, intervenuti con l’automedica Tango2 e i Volontari del soccorso di Sant’Anna si tratta di un caso di “agitazione psicomotoria”. L’uomo è stato portato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo, poi derubricato in verde.